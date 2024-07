Fuerza Regida, los JJOO y Blur en lo mejor de la semana musical

Otras noticias musicales de la semana:

Ms. Ámbar y Dromedarios Mágicos en el Lunario

Dos músicos que han resonado en diversas plataformas de streaming y que se unirán para deleitarnos con su música el próximo 1 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional.

La fiesta está mas que garantizada

Avalon Emerson es la artista invitada por Jamie xx para su presentación en la CDMX, presentando en vivo su esperado álbum, "In Waves," que será lanzado el 20 de septiembre, con colaboraciones con Honey Dijon, Oliver Sim, Romy, Robyn, Panda Bear, The Avalanches, entre muchos otros artistas más.

La coreana de Texas más mexa del mundo

Con un talento musical innegable y un tono familiarmente chilango, Abigail Pak se ha ganado mi corazón con este cumbion:

El Comité Olímpico y The Coca-Cola Company presentan: "Hello World"

Escrita y producida por el compositor, productor y líder de OneRepublic, Ryan Tedder, e interpretada por la ganadora del Grammy, Gwen Stefani, junto al productor y compositor, Anderson .Paak nos llega esta canción que hará más memorable a Paris 2024.

Una de las mejores bandas de 2024

El video oficial de "The Feminine Urge," dirigido por Harv Frost llegó. Esta canción es la cuarta pista del álbum "Prelude to Ecstasy" de The Last Dinner Party, lanzado este mismo año.

Máster en la gastronomía y en la música: N4NO

Es un chef y dueño de Voraz, quien está lanzando su proyecto musical junto con la producción de Yoshi, está vez viene de la mano de Francely Abreu y Zizzy:

Empire Of The Sun is back!

Una de las bandas estelares del Corona Capital por fin estrenaron nueva música, en esta ocasión es su nuevo álbum: Ask That God:

Y para cerrar: Fuer - za, Regida

Con Maluma, Afrojack y Major Lazer por nombrar a algunos, la banda de regional mexicano presenta su nueva propuesta:

Peace Out!