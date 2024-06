The Warning, Empire Of The Sun y Nathy Peluso en lo mejor de la semana musical

Próximos conciertos en México

Miranda! estará de vuelta en el país

La agrupación argentina de pop más importante de este siglo está de regreso en México con una gira imperdible porque sí, créenos, seas o no fan de la banda SIEMPRE vale la pena verlos. Se presentarán el 10, 11 y 17 de octubre Guadalajara, Puebla y Monterrey, respectivamente, y el 22 de febrero de 2024 en CDMX.

Los boletos estarán en la Gran Venta HSBC el 2 y 3 de julio, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles.

¡Dos años sin Nathy Peluso! Por fin vuelve a México

Después de su exitosa presentación en AXE Ceremonia 2022, Nathy Peluso regresa a la CDMX para presentar en vivo Grasa, su álbum más reciente que ha recibido buenas críticas. El concierto será en octubre en el emblemático Auditorio Nacional y la preventa ya inició así que date prisa.

En tierras jalisciences: Empire Of The Sun

Con su combinación única de melodías electrónicas y una presencia escénica impresionante, Empire Of The Sun nos llevará a un viaje sonoro que elevará nuestro cuerpo y alma con rolas como “Walking On A Dream”, “Alive”, “DNA” y más. ¿Cuándo los podremos ver? El 19 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

¡Vacations regresa!

El 17 de agosto, la banda de indie rock australiana Vacations se presentará en el Foro Puebla de la CDMX. Formada en 2016 y liderada por Campbell Burns, esta agrupación ha ganado popularidad en escenarios y plataformas de streaming gracias a su estilo Lo-Fi y éxitos como "Young". Además, Alex Lahey estará acompañándoles.

Los boletos están ya están disponibles.

Tecate Sonoro está listo

El festival más grande en la historia de Hermosillo.

Entre las bandas y artistas invitadas están Caifanes, Julieta Venegas, Sabino y más. La preventa inició este 28 de junio y el evento será el 9 de noviembre.