Fall Out Boy, Álvaro Díaz, Slowdive y Charli XCX: lo mejor de la semana musical

Próximos conciertos en México

Fall Out Boy regresa

Hace una década que la banda no se presenta en México. En septiembre de 2013, anunciaron en su página de Facebook que llegarían a la Ciudad de México en enero de 2014, ofreciendo un concierto memorable con New Politics y Panic at the Disco! como invitados. Ahora, han revelado una nueva fecha: el 25 de septiembre de 2024, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. ¡Justo en la nostalgia!

Álvaro Díaz ¿nos dice adiós?

Luego de un exitoso debut con su segundo álbum, ‘Sayonara’, la estrella del rap urbano-alternativo Álvaro Díaz anuncia su Sayonara Tour la cual comienza el 31 de agosto en Toluca, México. Su gira principal incluye paradas en México y en ciudades principales de Estados Unidos. La gira también incluye una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que tiene capacidad para 10 mil fans, lo que lo convierte en su concierto más grande hasta la fecha fuera de Puerto Rico. El Sayonara Tour presentado por WME y TSM será otro hito en la carrera ascendente de Díaz.

La gira de Slowdive es un hecho

Slowdive, la banda pionera del shoegaze, vuelve a México para ofrecer 2 headlineshows tras su participación en el Festival Hipnosis 2024, el próximo 2 de noviembre en el Club Deportivo La Campana, donde habrá guitarras etéreas voces suaves y melodías dream pop.

No te pierdas la Gira Hipnosis con Slowdive el 6 de noviembre en la Cervecería Hércules de Querétaro y el 8 de noviembre en el C4 Concert House de Guadalajara.