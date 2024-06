Aurora, Wallows y 31 minutos: esto es lo mejor de la semana musical

El noticiero más veraz, serio y prestigioso de la televisión chilena, 31 Minutos, llegará nuevamente a la Ciudad de México y no te lo puedes perder. Además, Aurora con su inconfundible estilo y su poderosa voz, promete brindar a sus fans tres noches que quedarán grabadas en la memoria de todos los asistentes como parte de su gira What happened to the Earth part 2, el Hipnosis reveló su cartel y finalmente la banda liderada por Dylan Minnette regresa con fuerza en una tercera producción de estudio.