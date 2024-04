Madonna en CDMX: este es el setlist de su gira 'The Celebration Tour’

Para que ningún fan se quedara sin verla como parte de su gira de celebración por 40 años de carrera, la intérprete de “Vogue” y “La isla bonita” ofrecerá cinco conciertos en la capital mexicana los días sábado 20, domingo 21, martes 23, 24 y 26 de abril en el Palacio de los Deportes.

Las presentaciones de Madonna en tierras aztecas serían originalmente en enero de este año, pero debido a una infección bacteriana que la tuvo hospitalizada en junio del 2023, hizo cambios en su gira, sin embargo, la cantante de 65 años ya está recuperada completamente.

De hecho, Madonna ya se encuentra en la Ciudad de México, pues arribó la madrugada del miércoles acompañada de todos sus hijos: Lola, Stella, Estere, Rocco, Mercy y David, según confirmó una fuente de su equipo de producción al periódico Reforma .

Incluso su hija Mercy James compartió en su cuenta de Instagram una historia la tarde del miércoles en la que posa frente a la Casa Azul, Museo Frida Kahlo, en Coyoacán.

Cómo llegar al Palacio de los Deportes

La manera más cómoda de llegar al recinto es en automóvil y lo puedes dejar en el estacionamiento, sin embargo recuerda que es cupo limitado por lo que debes llegar temprano. También considera que el tráfico en la zona será intenso.

Si prefieres optar por el transporte público, la mejor vía de llegada es la Línea 9 del Metro: la estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo. Recuerda que las estaciones aledañas Ciudad Deportiva y Puebla, así como Pantitlán, no están en funcionamiento debido a reparaciones.

Posible setlist del concierto de Madonna en CDMX

-Notthing Really Matters

-Everybody

-Into the Groove

-Burning Up

-Open Your Heart

-Holiday

-Live to Tell

-Like a Prayer

-Erotica

-Justify My Love

-Hung Up

-Bad Girl

-Vogue

-Human Nature

-Crazy For You

-Die Another Day

-Don´t Tell Me

-Mother and Father

-I Will Survive

-La Isla Bonita

-Don´t Cry For Me Argentina

-Bedtime Story

-Ray of Light

-Take a Bow

-Bitch I´m Madonna

-Celebration

Invitados especiales al concierto

Bob the Drag Queen aka Caldwell Tidicue es la invitada especial para todas las fechas de The Celebration Tour, de acuerdo con Ocesa.