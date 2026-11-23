Tres años después del estreno de Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, la saga regresa con Amanecer en la cosecha, una cinta que en su primer fin de semana ya superó a todas las películas de la franquicia.
‘Amanecer en la cosecha’ se convierte en el estreno más exitoso de ‘Los juegos del hambre’
El éxito se podría atribuir a un elenco con nombres como Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons y Kieran Culkin. Sin embargo, las primeras críticas destacan el tono desgarrador, característico de la saga, con el que se cuenta la historia de origen de Haymitch Abernathy y el costo de la rebeldía, algo que ha conmovido a los seguidores. También se ha valorado su acercamiento a la propaganda, el peso de la rebelión en quienes forman parte de ella y, por supuesto, la adaptación del libro de Suzanne Collins.
La historia de Haymitch
La película está basada en una serie de novelas distópicas y nos lleva 24 años antes de los Juegos del Hambre, cuando un joven Haymitch es elegido como tributo durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Esta vez son 48 los tributos que luchan a muerte en la arena.
En un escenario marcado por el engaño y la brutalidad, Haymitch intenta desafiar al sistema y al poder del presidente Snow mientras pelea por sobrevivir junto a otros tributos, como Maysilee Donner y Wyatt Callow.
Tras su victoria, el régimen aplica duras represalias contra él y sus seres queridos, lo que explica el trauma, el cinismo y las heridas que arrastra el Haymitch adulto de la trilogía original.
El éxito en taquilla
La cinta se estrenó el 20 de noviembre y, tan solo en su primer fin de semana, logró recaudar 225 millones de dólares. De esa cifra, 120 millones corresponden a Norteamérica (incluidos 21.3 millones de las funciones de preestreno) y 105 millones a mercados internacionales, con 7 millones de dólares en México. Además, las funciones en salas IMAX aportaron 26.4 millones de dólares a nivel mundial.
Estos números casi triplican el debut de Balada de pájaros cantores y serpientes, que abrió su primer fin de semana con 44.6 millones de dólares en Norteamérica. Con ello, Amanecer en la cosecha se coloca como el mejor estreno de la franquicia, por delante de En llamas (158 millones) y Los juegos del hambre (152.5 millones), y muy cerca de Sinsajo: Parte 1 (121.8 millones).
Que la película recupere la chispa de la serie original es impresionante tratándose de la sexta entrega de una franquicia. Además, obtuvo una sólida calificación de “A-” en CinemaScore, lo que anticipa un buen desempeño en taquilla.
Los analistas atribuyen el sólido debut a varios factores: el atractivo multigeneracional de la saga, la emoción por el regreso de los personajes favoritos de los fans y la presencia de Francis Lawrence, quien volvió como director y ha estado al frente de todas las entregas, excepto la primera.