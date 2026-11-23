Tras su victoria, el régimen aplica duras represalias contra él y sus seres queridos, lo que explica el trauma, el cinismo y las heridas que arrastra el Haymitch adulto de la trilogía original.

El éxito en taquilla

Glenn Close, Ralph Fiennes, Jesse Plemons y Kieran Culkin encabezan el elenco. (Fotografía: IMDb )

La cinta se estrenó el 20 de noviembre y, tan solo en su primer fin de semana, logró recaudar 225 millones de dólares. De esa cifra, 120 millones corresponden a Norteamérica (incluidos 21.3 millones de las funciones de preestreno) y 105 millones a mercados internacionales, con 7 millones de dólares en México. Además, las funciones en salas IMAX aportaron 26.4 millones de dólares a nivel mundial.

Estos números casi triplican el debut de Balada de pájaros cantores y serpientes, que abrió su primer fin de semana con 44.6 millones de dólares en Norteamérica. Con ello, Amanecer en la cosecha se coloca como el mejor estreno de la franquicia, por delante de En llamas (158 millones) y Los juegos del hambre (152.5 millones), y muy cerca de Sinsajo: Parte 1 (121.8 millones).

Que la película recupere la chispa de la serie original es impresionante tratándose de la sexta entrega de una franquicia. Además, obtuvo una sólida calificación de “A-” en CinemaScore, lo que anticipa un buen desempeño en taquilla.

Los analistas atribuyen el sólido debut a varios factores: el atractivo multigeneracional de la saga, la emoción por el regreso de los personajes favoritos de los fans y la presencia de Francis Lawrence, quien volvió como director y ha estado al frente de todas las entregas, excepto la primera.