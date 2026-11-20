Barker y su colaborador creativo, Cooper Tomlinson, escribieron la historia y ambos actuarán en ella. O sea que, además de dirigir, Curry también será protagonista y, junto a Tomlinson, interpretará a dos cazafantasmas.

Un elenco de lujo

A ellos se suman Bryce Dallas Howard, Aaron Paul, Violet McGraw, Kristina Matisic y Halle Galloway. La última sorpresa fue la incorporación de otro rostro bien conocido en el terror: Matthew Lillard.

Bryce Dallas Howard, Aaron Paul y Matthew Lillard forman parte del elenco de la nueva cinta. (Fotografías: IMDb )



La película cuenta con el apoyo del estudio Focus Features y, por lo que se sabe hasta ahora, seguirá a dos cazafantasmas en busca de fama que se verán desbordados por acontecimientos que seguramente nos sacarán más de un susto.

Otro detalle que nos hace confiar aún más en el proyecto es que la producción estará a cargo de Jason Blum, uno de los reyes del cine de terror, a quien le debemos, entre otras, Huye (Get Out), de Jordan Peele; Split, de M. Night Shyamalan, y The Invisible Man, de Leigh Whannell.

Comedia y un universo compartido