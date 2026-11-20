Todavía es demasiado pronto para superar Obsession, la ópera prima de Curry Barker, que nos dejó bastante traumatizados durante varias noches. Con el éxito obtenido, el director ya está listo para su siguiente proyecto, Anything But Ghosts, esta vez con más presupuesto y un elenco plagado de estrellas. Solo nos queda pensar que, si con poco dinero logró una gran película, ¿qué hará con más recursos?
Después de ‘Obsession’, Curry Barker prepara ‘Anything But Ghosts’
Barker y su colaborador creativo, Cooper Tomlinson, escribieron la historia y ambos actuarán en ella. O sea que, además de dirigir, Curry también será protagonista y, junto a Tomlinson, interpretará a dos cazafantasmas.
Un elenco de lujo
A ellos se suman Bryce Dallas Howard, Aaron Paul, Violet McGraw, Kristina Matisic y Halle Galloway. La última sorpresa fue la incorporación de otro rostro bien conocido en el terror: Matthew Lillard.
La película cuenta con el apoyo del estudio Focus Features y, por lo que se sabe hasta ahora, seguirá a dos cazafantasmas en busca de fama que se verán desbordados por acontecimientos que seguramente nos sacarán más de un susto.
Otro detalle que nos hace confiar aún más en el proyecto es que la producción estará a cargo de Jason Blum, uno de los reyes del cine de terror, a quien le debemos, entre otras, Huye (Get Out), de Jordan Peele; Split, de M. Night Shyamalan, y The Invisible Man, de Leigh Whannell.
Comedia y un universo compartido
Barker ha explicado que el proyecto será completamente distinto a Obsession y que la idea se prestará mucho más a la comedia, aunque seguirá ambientada en un mundo en el que los fantasmas te atormentan.
Y aunque no hay relación directa con la historia de Obsession, el director comentó que ambas películas comparten el mismo universo y que incluso el One Wish Willow podría hacer una aparición, además de que podrían mencionarse los hechos que ya conocemos, es decir, el triple homicidio ocurrido en la casa de Bear.
Fecha de estreno
La buena noticia es que no tendremos que esperar demasiado. Anything But Ghosts ya fue rodada esta primavera en Vancouver y se espera que su estreno mundial sea el 7 de mayo de 2027, casi por las mismas fechas en las que se estrenó Obsession.
Así que, mientras esperamos, podemos revivir Obsession una y otra vez, o darnos una vuelta por el canal de YouTube de Barker y Tomlinson para empaparnos del trabajo que han hecho durante varios años.