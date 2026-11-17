Vaya que ha causado revuelo la elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond. El público está dividido: hay quienes aman la decisión y otros que no están del todo en contra. Sea como sea, después de tanto tiempo y tantos candidatos, la decisión ya está tomada.
Robert Pattinson rompió con esta tradición de los antiguos James Bond
Hay otro detalle que llama la atención. Pattinson rompe con una tradición que, aunque no es una regla escrita, sí se había cumplido en todas las elecciones anteriores: ninguno de sus antecesores tenía una carrera tan grande ni tan repleta de franquicias.
Pattinson pasó por Harry Potter, definió los años 2000 como Edward Cullen en Crepúsculo, se puso la capa de Batman y ya conoce el desierto de Arrakis en Dune. Hasta ahora, ningún Bond había cargado con tantos universos en la espalda. Si a eso le sumamos sus películas de cine de autor, como The Lighthouse, Mickey 17 y Good Time, estamos frente a un actor global y a la vez impredecible.
Así llegaron los otros 007
Justo ese detalle es lo que lo hace tan distinto del resto. Para que la diferencia quede clara, vayamos al pasado.
Sean Connery fue lechero, marinero en la Marina Real Británica, pulidor de ataúdes, modelo de arte y hasta participó en Mister Universo 1953. Su camino cambió con algunos papeles en teatro, cine y televisión, y después llegó Bond.
George Lazenby no tenía nada que ver con la actuación antes de saltar a la fama con 007. Trabajó como mecánico y vendedor de autos usados en Australia antes de mudarse a Londres.
Roger Moore sí era conocido en la televisión: protagonizó El Santo, una serie que le dio bastante popularidad. Timothy Dalton era un actor de teatro clásico formado en la Royal Shakespeare Company. Antes de ponerse el esmoquin, su experiencia se basaba en dramas de época y series de TV.
Pierce Brosnan tenía éxito en la televisión estadounidense, pero fue hasta que llegó Bond que alcanzó la fama internacional.
Finalmente, Daniel Craig tenía una carrera en el cine independiente, el teatro y la TV del Reino Unido, aunque casi siempre en proyectos de bajo perfil y papeles secundarios.
Un Bond para dos generaciones
Con Pattinson, en cambio, llega un actor conocido por al menos dos generaciones, millennials y generación Z, y eso explica en parte la decisión. Con Amazon al mando de la franquicia, la tentación de ir por alguien mucho más joven y conquistar a la audiencia que tanto codician los estudios estaba ahí. Pero Bond siempre ha tenido un público más adulto que el de Marvel, DC o Star Wars, y elegir a un actor de cuarenta y pocos mantiene esa identidad.
Además, Pattinson ya sabe lo que es interpretar villanos con ambiciones desmedidas, como lo vimos en La Odisea. Ahora estará del otro lado.
Si la película número 26 funciona, el casting se leerá como una jugada inteligente. Si no, ya sabemos quién cargará con la culpa. Por lo pronto, el 007 más inesperado ya tiene nombre.