Hay otro detalle que llama la atención. Pattinson rompe con una tradición que, aunque no es una regla escrita, sí se había cumplido en todas las elecciones anteriores: ninguno de sus antecesores tenía una carrera tan grande ni tan repleta de franquicias.

Pattinson pasó por Harry Potter, definió los años 2000 como Edward Cullen en Crepúsculo, se puso la capa de Batman y ya conoce el desierto de Arrakis en Dune. Hasta ahora, ningún Bond había cargado con tantos universos en la espalda. Si a eso le sumamos sus películas de cine de autor, como The Lighthouse, Mickey 17 y Good Time, estamos frente a un actor global y a la vez impredecible.

Así llegaron los otros 007

Justo ese detalle es lo que lo hace tan distinto del resto. Para que la diferencia quede clara, vayamos al pasado.

Sean Connery fue lechero, marinero en la Marina Real Británica, pulidor de ataúdes, modelo de arte y hasta participó en Mister Universo 1953. Su camino cambió con algunos papeles en teatro, cine y televisión, y después llegó Bond.