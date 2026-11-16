Basta recordar cuando fue elegido para interpretar a Batman. En aquel momento, muchos cuestionaron que el protagonista de Crepúsculo pudiera ponerse el traje del Caballero de la Noche. Sin embargo, su interpretación en The Batman (2022) terminó por demostrar que podía cargar con una franquicia de ese tamaño y, de paso, darle una personalidad completamente distinta a un personaje que ya habíamos visto innumerables veces.

Y ahora está a punto de repetir la hazaña, solo que cambiando la máscara, la capa y el Batimóvil por un esmoquin, un Aston Martin y una licencia para matar.

Pero Batman no es la única prueba de que Pattinson estaba hecho para el papel. En Tenet (2020), de Christopher Nolan, interpretó a Neil, un personaje que prácticamente parecía estar haciendo una audición anticipada para Bond: elegante, inteligente, misterioso, con un sentido del humor bastante particular y una facilidad envidiable para salir de situaciones imposibles.

Fotografía: IMDb - NO TIME TO DIE

Si a eso le sumamos su trabajo en películas como Good Time, The Lighthouse y Mickey 17, queda claro que no estamos hablando de un actor que se limite a interpretar al héroe convencional. Pattinson sabe moverse entre personajes complejos, excéntricos y vulnerables, algo que podría darle una dimensión interesante al nuevo 007. Porque, seamos sinceros, después de Daniel Craig, limitarse a ser guapo y saber disparar ya no es suficiente.

Denis Villeneuve y Pattinson: una dupla que promete

Hay otro detalle que hace que esta elección sea todavía más interesante: Denis Villeneuve será el encargado de dirigir la próxima película de James Bond y, afortunadamente, Pattinson no es ningún desconocido para él.

Como les contamos en nuestra nota anterior, ambos trabajaron juntos en Dune: Part Three, por lo que ya existe una relación profesional que podría jugar a favor de esta nueva entrega.

Y no es un dato menor. Villeneuve es uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo, especialmente por su capacidad para construir universos visualmente impresionantes sin perder de vista la complejidad de sus personajes. Lo vimos en Blade Runner 2049, Arrival y, por supuesto, en la saga Dune.

Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de 007 y volverá a trabajar con Pattinson después de Dune: Part Three.

(Fotografía: IMDb )

Ahora tendrá la tarea de reinventar a James Bond sin perder aquello que lo ha convertido en un ícono durante más de seis décadas.

El propio director celebró la elección y aseguró que Pattinson posee la esencia atemporal del personaje, pero también aporta un espíritu completamente nuevo. Una combinación que, por lo menos en papel, suena bastante prometedora.

Además, esta nueva película contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción. Es decir, hay bastante talento involucrado y las expectativas, naturalmente, son enormes.

Un nuevo Bond para una nueva era

La llegada de Pattinson también representa un cambio importante detrás de cámaras. Esta será la primera película de la franquicia desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de James Bond, anteriormente en manos de la familia Broccoli. Y eso significa que no solo estamos frente a un nuevo protagonista, sino ante la oportunidad de replantear el futuro del agente secreto más famoso del cine.

Por ahora, todavía quedan muchas preguntas sobre la historia, el tono y la dirección que tomará esta nueva etapa. Lo que sí sabemos es que Pattinson está más que emocionado con el proyecto.

En un comunicado compartido tras el anuncio, el actor describió la oportunidad de interpretar a Bond como uno de los mayores honores de su carrera y aseguró que formar parte de la franquicia es un sueño hecho realidad.

A sus 40 años, el británico llega al papel en un momento especialmente interesante de su trayectoria. Además de su participación en Dune: Part Three, sus proyectos recientes incluyen Mickey 17 y The Odyssey, de Christopher Nolan, mientras que su regreso como Bruce Wayne en la secuela de The Batman también forma parte de sus compromisos cinematográficos.

La próxima película de James Bond marcará el inicio de una nueva era para la franquicia bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

(Fotografía: IMDb )

Así que sí, parece que Pattinson tendrá una agenda bastante ocupada, aunque no podemos pensar en muchos actores mejor preparados para alternar entre dos personajes tan importantes.

Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan atractiva su elección. Robert Pattinson no parece interesado en interpretar siempre al mismo tipo de héroe, y esa disposición a experimentar podría ser justo lo que necesita James Bond para comenzar de nuevo.

Durante años nos preguntamos quién tendría el carisma, la presencia y la capacidad de llenar los zapatos de Daniel Craig. Hoy finalmente tenemos una respuesta.

¿Será Robert Pattinson uno de los mejores Bond de la historia? Todavía es demasiado pronto para saberlo. Pero si algo nos ha enseñado su carrera es que subestimarlo nunca ha sido una buena idea. Y, por cierto, al fin podremos escucharlo decir: Bond, James Bond, con su acento británico. Eso también lo habíamos pedido.