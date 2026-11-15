Zendaya / Chani: La conocimos como parte de las visiones de Paul y después descubrimos que es una poderosa guerrera Fremen. Su relación con el Muad'Dib, de quien ella se mantiene escéptica, se convirtió en un vínculo amoroso.

A diferencia de muchos de los Fremen, Chani no considera al Muad'Dib como un mesías y desde la segunda película se vio fracturada su relación cuando vio que Paul abrazó la profecía y puso a su pueblo al servicio de una guerra santa. Hoy es la voz que cuestiona el mito y la violencia que se ejerce en su nombre.

Anya Taylor-Joy / Alia Atreides: La hermana menor de Paul es todo menos una Atreides común. Expuesta a la Especia desde el vientre de su madre, Alia carga con la memoria y la conciencia de generaciones de mujeres de su linaje, lo que le da un conocimiento enorme, pero también la deja a merced de esas voces. Conocida como Santa Alia del Cuchillo, se convierte en una figura religiosa de peso dentro del imperio.

Florence Pugh / Princesa Irulan Corrino: Hija mayor del Emperador depuesto, Irulan es hoy la esposa de Paul gracias a un matrimonio político que le asegura el trono. Aunque lleva el título de emperatriz, su relación con él es más un pacto que un romance. Como miembro de las Bene Gesserit tiene lealtades y ambiciones propias, y el hecho de no poder darle un heredero a Paul complica todavía más su posición.

Rebecca Ferguson / Lady Jessica: Madre de Paul y Alia, Jessica es la Bene Gesserit que decidió darle un hijo a Leto en lugar de una hija, como mandaba el plan de la hermandad, y con eso puso en marcha toda la saga. Hoy es Reverenda Madre de los Fremen y entiende mejor que casi nadie las fuerzas políticas y religiosas que rodean a sus hijos. Su relación con Paul se complica por su transformación en gobernante, y las habilidades de Alia le suman otra preocupación.

Aliados y hombres de armas

Jason Momoa / Hayt (Duncan Idaho): Duncan Idaho fue uno de los maestros espadachines más leales de la Casa Atreides y murió defendiendo a Paul y Jessica durante el ataque Harkonnen. Su regreso llega en una forma inesperada: Hayt, un ghola creado por los Bene Tleilax a partir del material genético de Duncan y entregado a Paul como "regalo". Conserva parte de su aspecto y personalidad, pero fue condicionado con técnicas tleilaxu, así que su presencia en la corte abre dudas sobre la memoria, la identidad y la lealtad.

Josh Brolin / Gurney Halleck: Guerrero, comandante y maestro de armas de la Casa Atreides, Gurney entrenó a Paul desde joven. Sobrevivió a la caída de su casa, se reencontró con él en Arrakis y se volvió uno de sus aliados más cercanos. Su experiencia en combate y su lealtad le dan un lugar importante en el nuevo orden, aunque el clima político actual presenta problemas que ni su talento militar puede resolver.

Javier Bardem / Stilgar: Antes líder pragmático de Sietch Tabr, Stilgar fue clave para que Paul y Jessica fueran aceptados por los Fremen. Su fe en que Paul cumple la profecía terminó por definir su lealtad, y lo que fue una relación de respeto entre líderes es ahora una de devoción religiosa. Con la expansión del imperio, Stilgar encarna la tensión entre las tradiciones Fremen y las consecuencias de la yihad librada en nombre del Muad'Dib.

Facciones y conspiradores

Charlotte Rampling / Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam: Una de las figuras más veteranas de las Bene Gesserit, Mohiam lleva años metida en el programa de cruzas de la hermandad y en sus intentos por guiar el futuro político del universo. Que Paul sea el Kwisatz Haderach, con habilidades que superan lo que ellas esperaban, echó por tierra sus planes. Con los Atreides en el trono, ella y la hermandad tienen muchas razones para buscar la forma de recuperar su influencia.

Robert Pattinson / Scytale: Uno de los fichajes más sonados del reparto. Scytale es un Danzarín Rostro de los Bene Tleilax y una pieza central en la conspiración contra Paul en la novela Dune Messiah. Los Danzarines Rostro pueden cambiar su apariencia física, lo que los vuelve agentes ideales para el espionaje y la manipulación. Con él, los misteriosos tleilaxu entran de lleno a la disputa imperial, con ingeniería genética, engaños y presión psicológica como armas contra el Emperador.

Isaach De Bankolé / Farok: Veterano Fremen de la yihad, Farok vio cómo cambió su pueblo tras conquistar el universo conocido. Su experiencia refleja el costo de la guerra santa y lo que le hizo a la sociedad Fremen tradicional. Mientras el imperio se aleja de las costumbres de Arrakis, personajes como él dejan ver la desilusión de quienes alguna vez pelearon para instaurar el reinado del Muad'Dib.

Paul consiguió el trono, pero el culto que se construyó a su alrededor, las facciones que quieren verlo caer y las relaciones que se rompieron en el camino ponen en riesgo todo lo que ganó. Dune: Parte Tres se pregunta qué pasa después de que un mesías gana.

Fotografías: IMDb