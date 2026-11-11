Básicamente, Doom no ve en ella a una aliada, sino una fuente de poder y un peligroso peón que puede usar a su favor para inclinar la balanza, casi como a una empleada.

Doctor Doom (Robert Downey Jr.) despierta a Wanda en una escena post crédito: “tu poder será mío”. (Captura de pantalla: YouTube)

Aunque todavía es muy pronto para saber qué rumbo tomará el UCM, con esta escena podemos suponer que la relación tendrá un matiz similar. Lo importante es que, si bien ya sabemos del regreso de la Bruja Escarlata, hasta el 17 de diciembre sabremos si formará parte del misterioso grupo de brujas latverianas, conocidas por sus túnicas rojas.

La verdad es que no podríamos estar más felices de ver de vuelta a Wanda, sobre todo después de que se rumoreó durante tanto tiempo que su papel quedaría enterrado bajo los escombros de la montaña Wundagore, tras ser corrompida por el Darkhold.

¿Y Doctor Strange?

Con Marvel siempre hay que esperar lo inesperado, lección aprendida. Aunque parece que pasó una eternidad desde la última vez que vimos a Wanda, y no sabíamos cuál sería su destino en esta nueva fase del UCM, la serie de Vision sirvió para cerrar el arco emocional de estos personajes, abrir el de otros y traer de vuelta a unos cuantos más, rumbo a lo que se espera que sea un evento aún más grande que la Saga del Infinito.

En el cómic ‘The Children’s Crusade’, Doom manipula a una Wanda con amnesia para robarle su poder. (Fotografía: Disney+)

Un rumor menos. Ahora solo falta saber si Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), quien tampoco ha sido confirmado, regresará para unirse al equipo de Doom. Hay grandes teorías que apuntan a que, si se sigue la historia original de los cómics de Secret Wars, Strange actúa como la mano derecha de Doom.

También recordemos que el final de Doctor Strange en el multiverso de la locura nos mostró a Clea, con quien Strange se une para detener una incursión. Muchos teorizan que, en su búsqueda por evitar el colapso de los universos, podría cruzarse con Doom y ver su plan como el único cambio viable. Una vez más, Cumberbatch y Downey Jr. juntos para elegir entre cientos de caminos posibles para salvar el universo, o destruirlo.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) aún no está confirmado, pero las teorías lo ubican como la mano derecha de Doom. (Fotografía: IMDb )

Sin duda, Marvel sabe cómo elevar las expectativas. Ahora más que nunca no paramos de teorizar y de preguntarnos qué rumbo tomará Avengers: Doomsday, pero seguro nos dejará con la boca abierta. Ahora a esperar a que llegue el 17 de diciembre.

