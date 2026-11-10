Y a ver, no es la primera vez que se recurre a los llamados star talents para doblar una película. Pasó con Eugenio Derbez como el Burro de Shrek y con Consuelo Duval como La Mujer Invisible en Los Increíbles. En ambos casos, lejos de criticarse, se aplaudió su trabajo por dotar de una voz reconocible a los personajes.

Las nuevas voces

Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim darán voz a Prue, Alexandra y Brendan en la nueva versión, mientras que Emilio Treviño conserva su papel como Curtis; el nuevo doblaje llega el jueves 12 de noviembre. (Fotografía: WILDWOOD - IDMb )

Esta vez, sin embargo, la molestia y la petición masiva fueron tales que Imagem Films Mx tomó una decisión sin precedentes: regrabar y sustituir el doblaje al español latino de tres de los personajes.

Emilio Treviño, reconocido actor de doblaje que ha dado voz al Spider-Man de Tom Holland y a Timothée Chalamet como Paul Atreides en la franquicia de Dune, conservará su papel. El resto tendrá nuevas voces:

Prue: Danna Alcalá (Bree en Intensamente 2 ), en lugar de Macarena García.

(Bree en ), en lugar de Macarena García. Alexandra: Erica Edwards (Claire Underwood en House of Cards y Agatha Harkness en WandaVision ), en lugar de Natalia Téllez.

(Claire Underwood en y Agatha Harkness en ), en lugar de Natalia Téllez. Brendan: Erick Selim (Toji Fushiguro en Jujutsu Kaisen y Charlotte Katakuri en One Piece), en lugar de Javier Ibarreche.

Todos son actores de doblaje con una amplia trayectoria. Cabe aclarar, para frenar el odio generalizado hacia quienes dieron voz originalmente a los personajes, que el doblaje anterior se hizo conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, con la participación y aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica. Aun así, si viste la película y no lograste conectar con las voces, podrás ver la nueva versión a partir de este próximo jueves 12 de noviembre.