Me encantaría decir que todo México habla de 'Wildwood: El bosque salvaje' porque Laika Studios dedicó alrededor de 16 años al proyecto y porque muestra el lado más hermoso del stop-motion. Pero no: la razón es que quienes se encargaron de llevarla al español no terminaron de convencer a la audiencia.
La presión tuvo efecto y 'Wildwood: El bosque salvaje' tendrá nuevo doblaje
De qué va la película
Como ya les conté antes, la sexta película de Laika sigue a Prue McKeel, quien, junto a su leal compañero Curtis, se adentra en el Bosque Impasable para rescatar a su hermano menor, secuestrado por una bandada de cuervos. Ahí tendrá que enfrentarse a animales que hablan, bandidos y conflictos bélicos que complican su misión.
Hasta ahí todo bien, sobre todo porque un proyecto de Laika (el estudio detrás de Coraline) es sinónimo de garantía. El problema fue el doblaje, o más bien, quiénes lo hicieron.
El reparto que no convenció
Prue McKeel fue doblada por Macarena García, en su primer trabajo de doblaje; Alexandra Svik/La Gobernadora tuvo la voz de Natalia Téllez; Brendan, El Rey Bandido, la de Javier Ibarreche; y Emilio Treviño le dio vida a Curtis Mehlberg.
Las personalidades elegidas no cayeron nada bien y recibieron un sinfín de críticas, que incluso señalaron que los personajes se habían asignado por popularidad más que por talento.
Y a ver, no es la primera vez que se recurre a los llamados star talents para doblar una película. Pasó con Eugenio Derbez como el Burro de Shrek y con Consuelo Duval como La Mujer Invisible en Los Increíbles. En ambos casos, lejos de criticarse, se aplaudió su trabajo por dotar de una voz reconocible a los personajes.
Las nuevas voces
Esta vez, sin embargo, la molestia y la petición masiva fueron tales que Imagem Films Mx tomó una decisión sin precedentes: regrabar y sustituir el doblaje al español latino de tres de los personajes.
Emilio Treviño, reconocido actor de doblaje que ha dado voz al Spider-Man de Tom Holland y a Timothée Chalamet como Paul Atreides en la franquicia de Dune, conservará su papel. El resto tendrá nuevas voces:
- Prue: Danna Alcalá (Bree en Intensamente 2), en lugar de Macarena García.
- Alexandra: Erica Edwards (Claire Underwood en House of Cards y Agatha Harkness en WandaVision), en lugar de Natalia Téllez.
- Brendan: Erick Selim (Toji Fushiguro en Jujutsu Kaisen y Charlotte Katakuri en One Piece), en lugar de Javier Ibarreche.
Todos son actores de doblaje con una amplia trayectoria. Cabe aclarar, para frenar el odio generalizado hacia quienes dieron voz originalmente a los personajes, que el doblaje anterior se hizo conforme a los estándares creativos y profesionales establecidos, con la participación y aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica. Aun así, si viste la película y no lograste conectar con las voces, podrás ver la nueva versión a partir de este próximo jueves 12 de noviembre.