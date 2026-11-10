Razones por las que tiene sentido que Robert Pattinson sea el siguiente Bond

2. Tiene la edad, la fisonomía y el pasaporte para ser Bond

Londres, 1986: Pattinson cumple con el requisito británico y la edad ideal para el 007. (Fotografía: Richard Harbaugh / The Academy via Getty Images)

Se sostiene que el actor que le dé vida al agente 007 debe ser de origen británico y, afortunadamente, aunque a muchos se les olvide, Pattinson nació en Londres en 1986. A sus 40 años está en la edad perfecta para comenzar su historia como el agente, y tiene la fisonomía y la altura para actuar con soltura, elegancia y moverse sigilosamente cuando la misión lo requiera.

Y no lo neguemos: todos queremos oír a Pattinson con acento británico.

3. Dune le podría dar ventaja con Villeneuve

Villeneuve, director de las próximas películas de Bond, ya lo dirigió en Dune: Parte Tres. (Fotografía: DUNA: PARTE TRES - IMDb )

‘Dune: Parte Tres’ reúne a Pattinson con Denis Villeneuve, quien será el director de las siguientes películas de James Bond. Este dato podría darle cierta ventaja a Robert, pues ambos ya conocen el ritmo y el estilo de trabajo del otro.

Y es que, en una franquicia con tanta presión, que exista familiaridad entre las partes representa una ventaja enorme.

4. Robert Pattinson se ha convertido en el hombre de los mil rostros

De vampiro a espía y de galán a murciélago: la versatilidad que podría definir a su Bond. (Fotografía: PRIMETIME - IMDb )

Es innegable la versatilidad de Pattinson, que puede pasar de un vampiro a un espía, convertirse en un galán y luego pelear cuerpo a cuerpo vestido de murciélago. Que un actor transite de un papel a otro con total naturalidad llama la atención, y esa versatilidad puede ser clave para un Bond capaz de actuar con ingenio frente a situaciones adversas.

Un 007 debe ser un humano creíble, y Robert Pattinson ha construido su carrera interpretando un sinfín de personajes.

5. Todos quieren a Robert Pattinson

Robert Pattison es ya uno de los actores más famosos de esta generación (Fotografía: Gareth Cattermole/Getty Images)

‘Ámalo u ódialo’ es una frase que aquí no aplica. Es posible que Pattinson sea una de las figuras más queridas del cine y uno de los mejores actores de su generación, lo que atraería a un público bastante amplio hacia la franquicia.

Solo pensemos en que, cuando fue anunciado como el siguiente Batman, salieron un sinfín de detractores, los mismos que dejaron de quejarse por la elección en cuanto vieron su actuación como el vigilante.

Un detalle: en la bajada cambié “no parece una gran idea” por “no parece una mala idea”, porque el resto de la nota defiende a Pattinson. Si en realidad querías decir lo contrario, avísame y lo ajusto.

Y entonces, ¿por qué no?

Sé que Robert Pattinson no es el nombre que todos esperaban escuchar, y probablemente por eso funciona. Tiene el pasaporte, la edad, la versatilidad y un historial de callar bocas cada vez que alguien duda de él. Además, ya sabe lo que es cargar con una franquicia enorme y salir bien librado.

Quizá todo esto quede en rumor y mañana nos despertemos con otro nombre en la lista (ojalá no sea el de Styles). Pero si algo me dejó esta carrera interminable por el siguiente 007 es que Pattinson no sería una mala apuesta. Y si me equivoco, al menos nos quedará escucharlo con acento británico.