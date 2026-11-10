La elección del siguiente James Bond se ha sentido eterna y aún no se ve la luz al final del camino. Cada vez que pensamos que el anuncio está cerca, salen rumores sobre otro posible candidato, y este fin de semana se habló especialmente de dos: Robert Pattinson y Harry Styles (por favor, no).
Razones por las que tiene sentido que Robert Pattinson sea el siguiente Bond
Yo, por lo menos, pensaba que en estos días por fin se revelaría quién de los cuatro finalistas, Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y un actor secreto, se quedaría con el papel. Parece que ninguno los convenció, o nos están tratando de confundir, porque ayer se mencionaron los nombres de Pattinson y Styles entre los posibles candidatos.
Primero: ya basta. Segundo: olviden a Styles, e incluso al resto, porque Robert Pattinson me parece una opción adecuada para ser el próximo Bond. Eso sí, mi alegato viene con sustento, y estas son algunas razones por las que el actor británico suena como una opción bastante correcta para el papel.
1. Sabe ser un actor de acción
Con Batman quedó claro que Pattinson no le teme a los golpes y que se desenvuelve muy bien cuando la escena exige un alto nivel de acción. Pero eso es solo el inicio.
En Tenet, Pattinson encarnó a Neil, un agente bien vestido, tranquilo, astuto y muy competente, con un ingenio agudo y precisión física. Además, a pesar de moverse en reversa, no se le despeinaba ni un cabello, así que, si lo piensas bien, Tenet pudo ser una prueba directa (y medio accidental) para convertirse en el siguiente 007.
2. Tiene la edad, la fisonomía y el pasaporte para ser Bond
Se sostiene que el actor que le dé vida al agente 007 debe ser de origen británico y, afortunadamente, aunque a muchos se les olvide, Pattinson nació en Londres en 1986. A sus 40 años está en la edad perfecta para comenzar su historia como el agente, y tiene la fisonomía y la altura para actuar con soltura, elegancia y moverse sigilosamente cuando la misión lo requiera.
Y no lo neguemos: todos queremos oír a Pattinson con acento británico.
3. Dune le podría dar ventaja con Villeneuve
‘Dune: Parte Tres’ reúne a Pattinson con Denis Villeneuve, quien será el director de las siguientes películas de James Bond. Este dato podría darle cierta ventaja a Robert, pues ambos ya conocen el ritmo y el estilo de trabajo del otro.
Y es que, en una franquicia con tanta presión, que exista familiaridad entre las partes representa una ventaja enorme.
4. Robert Pattinson se ha convertido en el hombre de los mil rostros
Es innegable la versatilidad de Pattinson, que puede pasar de un vampiro a un espía, convertirse en un galán y luego pelear cuerpo a cuerpo vestido de murciélago. Que un actor transite de un papel a otro con total naturalidad llama la atención, y esa versatilidad puede ser clave para un Bond capaz de actuar con ingenio frente a situaciones adversas.
Un 007 debe ser un humano creíble, y Robert Pattinson ha construido su carrera interpretando un sinfín de personajes.
5. Todos quieren a Robert Pattinson
‘Ámalo u ódialo’ es una frase que aquí no aplica. Es posible que Pattinson sea una de las figuras más queridas del cine y uno de los mejores actores de su generación, lo que atraería a un público bastante amplio hacia la franquicia.
Solo pensemos en que, cuando fue anunciado como el siguiente Batman, salieron un sinfín de detractores, los mismos que dejaron de quejarse por la elección en cuanto vieron su actuación como el vigilante.
Un detalle: en la bajada cambié “no parece una gran idea” por “no parece una mala idea”, porque el resto de la nota defiende a Pattinson. Si en realidad querías decir lo contrario, avísame y lo ajusto.
Y entonces, ¿por qué no?
Sé que Robert Pattinson no es el nombre que todos esperaban escuchar, y probablemente por eso funciona. Tiene el pasaporte, la edad, la versatilidad y un historial de callar bocas cada vez que alguien duda de él. Además, ya sabe lo que es cargar con una franquicia enorme y salir bien librado.
Quizá todo esto quede en rumor y mañana nos despertemos con otro nombre en la lista (ojalá no sea el de Styles). Pero si algo me dejó esta carrera interminable por el siguiente 007 es que Pattinson no sería una mala apuesta. Y si me equivoco, al menos nos quedará escucharlo con acento británico.