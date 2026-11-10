Con éxitos en el bolsillo como La casa de las flores, Alguien tiene que morir y La vida inmoral de la pareja ideal, Caro fue reclutado por Disney+ para dirigir una serie basada en una de las obras más aclamadas del poeta granadino.

La obra de Federico García Lorca

Federico García Lorca escribió Bodas de sangre en 1931; se estrenó en Madrid en 1933. (Fotografía: Colección Amaranta )



Bodas de sangre es una tragedia teatral escrita en 1931 y estrenada con enorme éxito en Madrid en 1933. Forma parte de la llamada “Trilogía rural”, que se completa con Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936).

Con una mezcla de verso y prosa, la obra se divide en tres actos y relata la historia de una novia que huye con su antiguo amante el mismo día de la boda, lo que desata una persecución mortal por parte del novio. En el fondo, ahonda en lo que sucede cuando el deseo apasionado y las convenciones sociales chocan.

La obra tiene mucho material del cual echar mano, así que Caro enfrenta un enorme reto. La historia se desarrolla en un entorno rural, pero sigue una cadena de sucesos que incluye el matrimonio arreglado, la pasión oculta, la fuga de los amantes, el duelo en el bosque y el luto final.