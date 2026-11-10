La bola negra se ha convertido en un fenómeno histórico para el cine español y, aunque su estreno no ha llegado a todos los países, ha logrado un impacto internacional. Quizá esa, o cualquier otra, sea la razón por la que otra obra de Lorca, Bodas de sangre, dará el salto a la pantalla de la mano de Manolo Caro.
“Bodas de sangre” se convierte en serie y Manolo Caro la dirige
Con éxitos en el bolsillo como La casa de las flores, Alguien tiene que morir y La vida inmoral de la pareja ideal, Caro fue reclutado por Disney+ para dirigir una serie basada en una de las obras más aclamadas del poeta granadino.
La obra de Federico García Lorca
Bodas de sangre es una tragedia teatral escrita en 1931 y estrenada con enorme éxito en Madrid en 1933. Forma parte de la llamada “Trilogía rural”, que se completa con Yerma (1934) y La casa de Bernarda Alba (1936).
Con una mezcla de verso y prosa, la obra se divide en tres actos y relata la historia de una novia que huye con su antiguo amante el mismo día de la boda, lo que desata una persecución mortal por parte del novio. En el fondo, ahonda en lo que sucede cuando el deseo apasionado y las convenciones sociales chocan.
La obra tiene mucho material del cual echar mano, así que Caro enfrenta un enorme reto. La historia se desarrolla en un entorno rural, pero sigue una cadena de sucesos que incluye el matrimonio arreglado, la pasión oculta, la fuga de los amantes, el duelo en el bosque y el luto final.
Más allá de la trama, hay un universo de simbolismos: el cuchillo, que representa la muerte, la fatalidad y la amenaza; la Luna, elemento recurrente en la obra de Lorca, que aquí actúa como un leñador sediento de sangre que ilumina el bosque para facilitar que encuentren a los amantes; el caballo, símbolo de la pasión desbocada y el deseo carnal; y la mendiga, encarnación de la muerte que guía al novio hacia su trágico final.
La adaptación a la pantalla por Manolo Caro
Con un anuncio tan reciente, los detalles sobre el qué, el cómo y el cuándo aún se desconocen. Lo que sí se ha revelado es que el director creará la serie junto con Disney+ y Woo Films, la casa productora de la que Caro es socio.
Al respecto, el director comentó: “Adaptar en México una de mis obras de teatro favoritas es el reto que necesitaba para regresar a mi país. Bodas de sangre es una historia profundamente humana, marcada por la pasión, los conflictos familiares y un destino del que sus protagonistas intentan escapar, pero que inevitablemente termina alcanzándolos”.
Esta no será la primera vez que Bodas de sangre llega a la pantalla. En 1981 se adaptó como una aclamada película de danza flamenca, protagonizada por Antonio Gades y dirigida por Carlos Saura, la primera de su trilogía flamenca.
Un detalle importante de la versión de Caro es que la historia estará ambientada en el México actual e incorporará música regional mexicana.