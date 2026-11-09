El anuncio se hizo el 6 de noviembre, bautizado como el Día de Stranger Things en homenaje a la fecha de la desaparición de Will Byers, el suceso que dio inicio a todo lo ocurrido en Hawkins, Indiana.

Los hermanos Duffer y la guionista Kate Trefry trabajan en esta precuela que nos situará en 1950. Así es: ahora vamos al pasado, lo cual me hace pensar si no estarán copiando la fórmula de la serie que les robó la audiencia en 2025, Welcome to Derry.

Other Worlds: A Stranger Things Adventure aún no tiene una trama bien definida. Lo que se sabe hasta ahora es que se ambienta en 1950, 35 años antes de los acontecimientos de la serie que ya conocemos.

Antes de emocionarnos pensando que contará la historia de Henry Creel, hay que decir que esa podría ser una posibilidad, pero ya se exploró en la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Y para nuestra mala suerte, esos hechos ocurrieron en 1959, nueve años después de lo sucedido con quien se convertiría en Vecna.