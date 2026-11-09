Los hermanos Duffer y Netflix parecen tener la misión de hacernos olvidar que el final de Stranger Things fue, ¿cómo decirlo sin sonar agresivo?, no lo que los fans esperaban de la serie que nos adentró en uno de los universos ficticios más fascinantes. A casi un año del desenlace, la plataforma anunció la próxima llegada de Other Worlds.
Stranger Things para rato: ¿Qué contará la precuela que nos llevará hasta 1950?
El anuncio se hizo el 6 de noviembre, bautizado como el Día de Stranger Things en homenaje a la fecha de la desaparición de Will Byers, el suceso que dio inicio a todo lo ocurrido en Hawkins, Indiana.
Los hermanos Duffer y la guionista Kate Trefry trabajan en esta precuela que nos situará en 1950. Así es: ahora vamos al pasado, lo cual me hace pensar si no estarán copiando la fórmula de la serie que les robó la audiencia en 2025, Welcome to Derry.
Other Worlds: A Stranger Things Adventure aún no tiene una trama bien definida. Lo que se sabe hasta ahora es que se ambienta en 1950, 35 años antes de los acontecimientos de la serie que ya conocemos.
Antes de emocionarnos pensando que contará la historia de Henry Creel, hay que decir que esa podría ser una posibilidad, pero ya se exploró en la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Y para nuestra mala suerte, esos hechos ocurrieron en 1959, nueve años después de lo sucedido con quien se convertiría en Vecna.
¿Entonces qué se nos contará en esta nueva serie? La respuesta es incierta. Según los Duffer, será una historia fresca, con nuevos escenarios, héroes y villanos, y la producción se realizará en Nuevo México, así que podría llevarnos lejos de Hawkins.
Kate Trefry mencionó que Netflix y la productora 21 Laps trabajan en algo que nos devolverá al horror, la maravilla y el misterio de la serie original, pero con una historia completamente nueva, pues aún hay mucho por explorar y ese será el hilo conductor de Other Worlds.
Con lo poco que se ha dicho, también podríamos pensar que será poco lo que conecte esta serie con la que ya conocemos, pues se habla de nuevos escenarios, personajes, temas y una mitología completamente nueva. O sea, sí habrá algo de la semilla que plantó Stranger Things, pero la aventura será totalmente diferente.
¿Podrá conseguir el mismo éxito? Habrá que esperar hasta 2028, año en que se estrenará Other Worlds. Podemos adelantar que, si los fans de la serie original siguen igual de dispuestos, tal vez eso asegure el éxito de la precuela.
Solo hay que recordar que Stranger Things, estrenada en 2016, fue un fenómeno mundial, con más de 1,200 millones de visualizaciones entre las temporadas 1 y 4, mientras que las temporadas 4 y 5 están entre las más vistas de la plataforma.
Aunque también hay que decir que la serie animada Stranger Things: Tales From '85 no tuvo la popularidad esperada y la crítica tampoco le fue favorable.
Mientras esperamos la llegada de Other Worlds: A Stranger Things Adventure, siempre podremos revivir la serie original, por lo menos sus primeras cuatro temporadas, o las cinco si eres de los que amó el final.