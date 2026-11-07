Basada en la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis, Wildwood nos lleva a los límites de Portland, donde Prue McKeel emprende una aventura para rescatar a su hermano pequeño, secuestrado por una bandada de cuervos y llevado a un bosque misterioso.

Acompañada por su amigo Curtis, Prue descubre un territorio habitado por criaturas extraordinarias, animales que hablan y fuerzas que desafían las reglas del mundo que conoce. Comienza como una misión de rescate y se transforma en una historia sobre la valentía, la amistad y el descubrimiento.

Dirigida por Travis Knight, la película representa una de las apuestas más ambiciosas de Laika. Un proyecto que ha tomado forma a lo largo de 16 años, entre el desarrollo de su universo y el enorme desafío de trasladarlo al lenguaje del stop-motion.

Cuando lo imperfecto se vuelve extraordinario

Frente al avance de la inteligencia artificial, Laika continúa apostando por la creatividad humana y las técnicas tradicionales de animación. (Fotografía: Laika Studios - Facebook )

Vivimos en un momento en el que la inteligencia artificial puede generar imágenes en segundos y la tecnología parece empeñada en eliminar cualquier límite creativo. Por eso, resulta especialmente valioso que existan proyectos como Wildwood, que eligen un camino completamente distinto: hacer las cosas con tiempo, intención y manos humanas.

El encanto del stop-motion está precisamente en su naturaleza física. Las texturas son reales, la luz toca objetos que existen y cada movimiento lleva detrás la intervención de un artista. Incluso sus pequeñas imperfecciones forman parte de su belleza. No se trata de rechazar la tecnología, sino de reconocer que la rapidez no siempre es sinónimo de creatividad y que el valor de una obra también puede estar en la manera en que fue hecha.

Fotografía: Laika Studios - Facebook

En ese sentido, Wildwood es mucho más que una película de animación. Es una invitación a mirar con otros ojos los procesos creativos y a valorar los oficios que hay detrás de cada imagen. Apoyar este tipo de proyectos es también defender un espacio para la experimentación, la paciencia y el talento humano dentro de una industria que cambia constantemente.

Lo interesante de Laika no es únicamente lo que consigue mostrar en pantalla, sino todo lo que hace falta para llegar ahí. En un mundo obsesionado con el resultado inmediato, Wildwood recuerda que el proceso merece nuestra atención.