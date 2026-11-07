Dieciséis años suenan a mucho tiempo para hacer una película, especialmente en una época en la que casi todo se puede crear en cuestión de segundos. Para Laika, el estudio detrás de Coraline y ParaNorman, el tiempo y el detalle son parte esencial del proceso creativo. Su nueva película, Wildwood, nos enseña qué sucede cuando la imaginación se encuentra con la paciencia, el trabajo artesanal y la decisión de seguir haciendo cine de una manera que pocos estudios ven como demasiado tiempo y esfuerzo invertido.
'Wildwood' es el resultado de 16 años de trabajo de Laika, el estudio que apostó por lo artesanal
Laika: el arte de darle vida a lo imposible
Fundado en 2005 en Oregón, Estados Unidos, Laika se ha convertido en uno de los estudios más reconocidos por mantener vivo el stop-motion, una técnica de animación que consiste en fotografiar objetos y personajes físicos, moviéndolos ligeramente entre cada toma para crear la ilusión de movimiento.
Suena sencillo, pero detrás de unos cuantos segundos de película hay horas de trabajo, cientos de pequeños ajustes y una precisión extraordinaria. Cada personaje, vestuario y escenario es parte de un universo que se construye, literalmente, pieza por pieza, con movimientos apenas perceptibles que se notas en el resultado final.
Con Coraline (2009), ParaNorman (2012), The Boxtrolls (2014), Kubo and the Two Strings (2016) y Missing Link (2019), el estudio ha demostrado que la animación también puede ser una forma de artesanía. Sus películas tienen una identidad visual reconocible, llena de mundos extraños, personajes entrañables y la sensación de estar viendo algo que realmente existe.
Wildwood
: un bosque donde nada es lo que parece
Basada en la novela de Colin Meloy, ilustrada por Carson Ellis, Wildwood nos lleva a los límites de Portland, donde Prue McKeel emprende una aventura para rescatar a su hermano pequeño, secuestrado por una bandada de cuervos y llevado a un bosque misterioso.
Acompañada por su amigo Curtis, Prue descubre un territorio habitado por criaturas extraordinarias, animales que hablan y fuerzas que desafían las reglas del mundo que conoce. Comienza como una misión de rescate y se transforma en una historia sobre la valentía, la amistad y el descubrimiento.
Dirigida por Travis Knight, la película representa una de las apuestas más ambiciosas de Laika. Un proyecto que ha tomado forma a lo largo de 16 años, entre el desarrollo de su universo y el enorme desafío de trasladarlo al lenguaje del stop-motion.
Cuando lo imperfecto se vuelve extraordinario
Vivimos en un momento en el que la inteligencia artificial puede generar imágenes en segundos y la tecnología parece empeñada en eliminar cualquier límite creativo. Por eso, resulta especialmente valioso que existan proyectos como Wildwood, que eligen un camino completamente distinto: hacer las cosas con tiempo, intención y manos humanas.
El encanto del stop-motion está precisamente en su naturaleza física. Las texturas son reales, la luz toca objetos que existen y cada movimiento lleva detrás la intervención de un artista. Incluso sus pequeñas imperfecciones forman parte de su belleza. No se trata de rechazar la tecnología, sino de reconocer que la rapidez no siempre es sinónimo de creatividad y que el valor de una obra también puede estar en la manera en que fue hecha.
En ese sentido, Wildwood es mucho más que una película de animación. Es una invitación a mirar con otros ojos los procesos creativos y a valorar los oficios que hay detrás de cada imagen. Apoyar este tipo de proyectos es también defender un espacio para la experimentación, la paciencia y el talento humano dentro de una industria que cambia constantemente.
Lo interesante de Laika no es únicamente lo que consigue mostrar en pantalla, sino todo lo que hace falta para llegar ahí. En un mundo obsesionado con el resultado inmediato, Wildwood recuerda que el proceso merece nuestra atención.