I Play Rocky

12 de noviembre

Todos conocemos Rocky, pero lo que hasta ahora no habíamos visto era todo lo que ocurrió detrás de cámaras para que esta icónica película se hiciera realidad. Este drama biográfico narra la historia de un entonces desconocido Sylvester Stallone y su lucha por llevar su proyecto a la pantalla grande. La cinta explora los obstáculos que enfrentó durante el proceso, incluida su firme negativa a vender el guion a un gran estudio si eso significaba renunciar a protagonizar la película.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

19 de noviembre

El universo de Los juegos del hambre se expande con una nueva historia centrada en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, la brutal competencia en la que Haymitch Abernathy deberá luchar por sobrevivir. Ambientada 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen, esta entrega promete explorar uno de los episodios más oscuros de Panem. Además, cuenta con un destacado elenco que incluye a Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Elle Fanning y Glenn Close.

STREAMING

Bass x Machina

3 de noviembreNetflix

Un western steampunk ambientado en un salvaje Oeste retrofuturista, donde los forajidos, las máquinas y las fuerzas sobrenaturales conviven en un mundo lleno de peligros. Inspirada libremente en la historia del legendario alguacil Bass Reeves, la serie sigue a un padre que, en su intento por proteger a su familia, se ve obligado a convertirse en juez, jurado y verdugo. Una propuesta que combina acción, ciencia ficción y elementos sobrenaturales con la esencia del clásico wéstern.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (temporada 3)

11 de noviembrePrime Video

La épica historia de la Tierra Media continúa con una tercera temporada que promete intensificar la lucha por el poder. Mientras Sauron avanza en sus planes para dominar a los pueblos de la Tierra Media, la creación de los Anillos de Poder cobra cada vez más importancia. Nuevas alianzas, traiciones y enfrentamientos marcarán esta entrega, que seguirá explorando los acontecimientos que dieron forma al universo de J. R. R. Tolkien.

Rivales (temporada 2)

11 de noviembreDisney+

La batalla por el control de la televisión británica se intensifica en la segunda temporada de Rivales. Ambientada en el glamuroso y excesivo mundo de los años 80, la serie retoma la feroz competencia entre Corinium y Venturer, dos cadenas dispuestas a todo por conseguir una importante concesión televisiva. Mientras Tony Baddingham (David Tennant) prepara su contraataque, los secretos, escándalos y romances prohibidos de la élite británica se convierten en armas de una guerra donde el poder, la ambición y la traición amenazan con destruirlo todo.

Tony

20 de noviembreHBO Max

Antes de convertirse en uno de los chefs y escritores gastronómicos más influyentes del mundo, Anthony Bourdain fue un joven de 19 años que buscaba su camino. Este drama biográfico nos transporta al verano de 1975, cuando, tras perder una beca universitaria, Bourdain llega a Provincetown, Massachusetts, y comienza a trabajar en la caótica cocina de un restaurante de mariscos. Entre jornadas intensas, excesos y personajes fuera de lo común, descubre el mundo que terminaría por definir su carrera y que años después retrataría en su célebre libro Kitchen Confidential.

Blade Runner 2099

25 de noviembrePrime Video

El universo de Blade Runner regresa con una nueva serie que nos transporta a un futuro distópico, donde la línea entre los humanos y los seres artificiales es cada vez más difícil de distinguir. Ambientada 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, esta producción retoma las grandes preguntas de la franquicia sobre la identidad, la humanidad y la inteligencia artificial, mientras presenta nuevos personajes y conflictos en un mundo dominado por la tecnología.