8 clásicos del terror perfectos para ver en Halloween (y en qué plataformas)
Desde posesiones demoníacas hasta casas embrujadas, estas ocho historias de terror que han dejado huella en el cine siguen siendo imprescindibles para una noche de Halloween. Aquí la lista y dónde verlas.
La noche de Halloween es una de las más esperadas del año. Es una gran oportunidad para dejar volar nuestra imaginación a través de los disfraces y salir a la calle a lucirlos, pero también es el momento perfecto para revivir esas historias de terror de las películas que, aunque las veamos una y otra vez, consiguen mantenernos al borde del asiento y que sin duda se convirtieron en referentes del género.
Si este Halloween buscas algo más que los recientes estrenos de terror, acá tenemos una lista de ocho clásicos que vale la pena volver a ver y que nos demuestran que no necesitan de grandes presupuestos ni la tecnología más avanzada para provocarnos miedo.
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Películas clásicas para ver en Halloween
Halloween (1978)
En una noche de Halloween, Michael Myers, un niño de seis años, asesinó brutalmente a su hermana. Luego de 15 años, logró escapar del hospital psiquiátrico donde estaba internado y vuelve a su ciudad natal Haddonfield. Su objetivo: seguir sembrando terror entre los habitantes y convertir una noche de persecución y horror que convertirá una celebración en una pesadilla.
Dónde ver: Prime Video (en renta desde $92.00 pesos)
El exorcista (1973)
Del aclamado director William Friedkin, una de las cintas más terroríficas jamás filmadas. Una niña de 12 años empieza a adoptar las características y voces de otras personas, los médicos dicen que no hay nada que puedan hacer. A medida que la gente empieza a morir, la madre de la niña se da cuenta de que su hija está poseída por el demonio, y que su única esperanza reside en dos sacerdotes y el antiguo rito del exorcismo.
Dónde ver: HBO Max, Claro Video, Prime Video.
El resplandor (1980)
Jack Nicholson y Shelley Duvall protagonizan la adaptación de Stanley Kubrick de la exitosa novela de terror de Stephen King. Cuando Jack Torrance -un escritor con antecedentes de alcoholismo y maltrato infantil, interpretado por Nicholson-, acepta un trabajo como cuidador de invierno en un hotel en lo alto de las Montañas Rocosas, él, su esposa (Duvall) y su pequeño hijo con poderes psíquicos quedarán aislados hasta la primavera. Una vez que la primera tormenta de nieve bloquea el camino, el poder acumulado de los actos malvados cometidos en el hotel comienza a enloquecer a Jack y la familia ya no tendrá escapatoria.
Dónde ver: HBO Max
Carrie (1976)
Carrie White, una adolescente tímida y sin amigos protegida por su dominante y religiosa madre, desata sus poderes telequinéticos luego de ser humillada por sus compañeros de clase en su fiesta de graduación.
Dónde ver: Prime Video
Juegos diábolicos (1982)
Este clásico de terror del director Tobe Hooper y bajo la producción y guion de Steven Spielberg sigue a la familia Freeling, que vive en un tranquilo suburbio de California se enfrenta a una terrible experiencia cuando su casa es invadida por un Poltergeist. Una noche, la pequeña de 10 años Carol Anne escucha una voz que proviene del interior del televisor. Al principio, los espíritus que invaden la casa de los Freeling parecen niños juguetones, pero luego se enojan. Carol Anne es arrastrada de este mundo.
Dónde ver: HBO Max
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La Masacre de Texas (1974)
Sally y su hermano Franklin emprender un viaje con un grupo de amigos para visitar la tumba de su abuelo. Luego, todos se dirigen a una antigua granja. En el trayecto, recogen a un misterioso autoestopista que luego ataca a Frank, por lo que deciden bajarlo del coche. Al llegar al sitio, dos jóvenes del grupo se adentran en una casa en busca de un sitio para bañarse, sin imaginar que se trata de la casa del antiguo pasajero y su familia, un grupo de caníbales.
Dónde ver: MUBI
El bebé de Rosemary (1968)
Una joven pareja comienza una nueva vida y se muda a un departamento y pronto descubre comportamientos peculiares de sus vecinos y sucesos extraños en el edificio. Cuando la mujer queda embarazada, una sensación de paranoia por la seguridad de su hijo comienza a dominar su vida.
Dónde ver: Mercado Play, YouTube (desde $40.00 pesos), Prime Video (desde $30.00 pesos).
Eso (1990, miniserie)
En 1960, siete amigos luchan contra un demonio malvado que se hace pasar por un payaso asesino de niños. Treinta años después, el grupo de amigos se reúne para detener al demonio de una vez por todas cuando regrese a su ciudad natal.
Dónde ver: Apple TV ($39.00 pesos), Prime Video ($39.00 pesos)