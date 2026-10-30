Películas clásicas para ver en Halloween

Halloween (1978)

En una noche de Halloween, Michael Myers, un niño de seis años, asesinó brutalmente a su hermana. Luego de 15 años, logró escapar del hospital psiquiátrico donde estaba internado y vuelve a su ciudad natal Haddonfield. Su objetivo: seguir sembrando terror entre los habitantes y convertir una noche de persecución y horror que convertirá una celebración en una pesadilla.

Dónde ver: Prime Video (en renta desde $92.00 pesos)

El exorcista (1973)

Del aclamado director William Friedkin, una de las cintas más terroríficas jamás filmadas. Una niña de 12 años empieza a adoptar las características y voces de otras personas, los médicos dicen que no hay nada que puedan hacer. A medida que la gente empieza a morir, la madre de la niña se da cuenta de que su hija está poseída por el demonio, y que su única esperanza reside en dos sacerdotes y el antiguo rito del exorcismo.

Dónde ver: HBO Max, Claro Video, Prime Video.





El resplandor (1980)

Jack Nicholson y Shelley Duvall protagonizan la adaptación de Stanley Kubrick de la exitosa novela de terror de Stephen King. Cuando Jack Torrance -un escritor con antecedentes de alcoholismo y maltrato infantil, interpretado por Nicholson-, acepta un trabajo como cuidador de invierno en un hotel en lo alto de las Montañas Rocosas, él, su esposa (Duvall) y su pequeño hijo con poderes psíquicos quedarán aislados hasta la primavera. Una vez que la primera tormenta de nieve bloquea el camino, el poder acumulado de los actos malvados cometidos en el hotel comienza a enloquecer a Jack y la familia ya no tendrá escapatoria.

Dónde ver: HBO Max





Carrie (1976)

Carrie White, una adolescente tímida y sin amigos protegida por su dominante y religiosa madre, desata sus poderes telequinéticos luego de ser humillada por sus compañeros de clase en su fiesta de graduación.

Dónde ver: Prime Video





Juegos diábolicos (1982)

Este clásico de terror del director Tobe Hooper y bajo la producción y guion de Steven Spielberg sigue a la familia Freeling, que vive en un tranquilo suburbio de California se enfrenta a una terrible experiencia cuando su casa es invadida por un Poltergeist. Una noche, la pequeña de 10 años Carol Anne escucha una voz que proviene del interior del televisor. Al principio, los espíritus que invaden la casa de los Freeling parecen niños juguetones, pero luego se enojan. Carol Anne es arrastrada de este mundo.