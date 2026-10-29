Muere Patrick Stewart, legendario actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’ a los 86 años

De que murió Patrick Stewart

El actor británico falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, California, rodeado de su esposa Sunny y tras una breve batalla contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Steweart, “estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar, luego de toda una vida dedicada a todos nosotros”, dice parte del comunicado.

Quién fue Patrick Stewart

Originario de Mirfield, Inglaterra, Stewart construyó una carrera que abarcó seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Entre sus papeles destacados se encuentra el de capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, serie de 1987, profesor Charles Xavier en varias cintas de X-Men, así como tras producciones relacionadas de Marvel.



“Su voz profunda y su talento excepcional serán recordados para siempre por sus memorables interpretaciones en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise”, continúa el comunicado.

Fue caballero, canciller, entusiasta del automovilismo y aficionado de toda la vida al Huddersfield Football Club. Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida.