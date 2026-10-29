Solo recordemos que ‘Dune: Parte Tres’ nos traerá la conclusión de la historia de Arrakys llevada al cine por Denis Villeneuve. En esta última entrega se abordará la caída moral y trágica de Paul Atreides (Timothée Chalamet) después de convertirse en emperador del universo conocido.

La película será una adaptación de El mesías de Dune, de Frank Herbert, y dará un importante salto temporal respecto a los acontecimientos de la cinta anterior.

Por otro lado, ‘Avengers: Doomsday’ promete devolver al cine de superhéroes parte de la emoción que vivió durante los estrenos de Infinity War y Endgame. Para esta película, Marvel pondrá a héroes de distintos universos en una ruta de colisión para enfrentarse a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien amenaza con cambiar para siempre el destino del multiverso.

Esta será la primera vez que veamos reunidos en una misma película a los Avengers, Los Cuatro Fantásticos y personajes de los X-Men, convirtiendo a Doomsday en uno de los crossovers más ambiciosos que ha intentado Marvel hasta ahora.

Y, a pesar de lo enorme del proyecto, este será apenas el comienzo del camino hacia otro evento todavía más grande: ‘Avengers: Secret Wars’.

¿El ‘Dunesday’ podrá superar el ‘Barbenheimer’?

Después de esta explicación, es fácil imaginar lo que ocurrirá cuando llegue diciembre: salas llenas de fans de una, otra o ambas franquicias. El ‘Dunesday’ se perfila como uno de los duelos comerciales más fuertes de los últimos años y, además, llegará en una temporada especialmente favorable para las salas de cine.

Con las vacaciones y las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, habrá más de uno dispuesto a convertir el 17 de diciembre de 2026 en un auténtico maratón cinematográfico.

La única pregunta es: ¿cuál de las dos películas planeas ver primero o harás función doble para vivir el ‘Dunesday’ completo?