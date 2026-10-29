En 2023, el cine vivió un momento sin precedentes: dos de las películas más esperadas de aquel entonces, Barbie y Oppenheimer, se estrenaron el mismo día, un evento que el mundo decidió llamar ‘Barbenheimer’. No se había vivido nada igual, pero ahora dos películas que nos emocionan por igual amenazan con repetir, o incluso superar, el fenómeno: ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Duna: Parte Tres’.
‘Dunesday’, el evento cinematográfico que podría superar el ‘Barbenheimer’
Este año, el cine ha vivido uno de sus mejores momentos desde que la pandemia azotó al mundo y esta racha está lejos de terminar. En diciembre, específicamente el día 17, llegarán a las salas estas dos películas, cada una perteneciente a una franquicia que ya ha amasado una enorme base de fans.
El ya apodado ‘Dunesday’ será el fenómeno que invite a los fans de Avengers y Dune a correr a las salas de cine. Pero, como buenos amantes de las películas de acción y ciencia ficción, seguramente más de uno irá de una función a otra para ver lo que promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año.
Y es que, a diferencia del ‘Barbenheimer’, que reunía a públicos muy distintos, el ‘Dunesday’ enfrenta a dos producciones que comparten buena parte de la misma demografía: fanáticos de las grandes franquicias, la acción y la ciencia ficción. Por eso, no resulta tan descabellado pensar que este evento podría superar lo sucedido en 2023.
‘Dune: Parte Tres’ cierra la historia de Paul Atreides
Solo recordemos que ‘Dune: Parte Tres’ nos traerá la conclusión de la historia de Arrakys llevada al cine por Denis Villeneuve. En esta última entrega se abordará la caída moral y trágica de Paul Atreides (Timothée Chalamet) después de convertirse en emperador del universo conocido.
La película será una adaptación de El mesías de Dune, de Frank Herbert, y dará un importante salto temporal respecto a los acontecimientos de la cinta anterior.
Por otro lado, ‘Avengers: Doomsday’ promete devolver al cine de superhéroes parte de la emoción que vivió durante los estrenos de Infinity War y Endgame. Para esta película, Marvel pondrá a héroes de distintos universos en una ruta de colisión para enfrentarse a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien amenaza con cambiar para siempre el destino del multiverso.
Esta será la primera vez que veamos reunidos en una misma película a los Avengers, Los Cuatro Fantásticos y personajes de los X-Men, convirtiendo a Doomsday en uno de los crossovers más ambiciosos que ha intentado Marvel hasta ahora.
Y, a pesar de lo enorme del proyecto, este será apenas el comienzo del camino hacia otro evento todavía más grande: ‘Avengers: Secret Wars’.
¿El ‘Dunesday’ podrá superar el ‘Barbenheimer’?
Después de esta explicación, es fácil imaginar lo que ocurrirá cuando llegue diciembre: salas llenas de fans de una, otra o ambas franquicias. El ‘Dunesday’ se perfila como uno de los duelos comerciales más fuertes de los últimos años y, además, llegará en una temporada especialmente favorable para las salas de cine.
Con las vacaciones y las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, habrá más de uno dispuesto a convertir el 17 de diciembre de 2026 en un auténtico maratón cinematográfico.
La única pregunta es: ¿cuál de las dos películas planeas ver primero o harás función doble para vivir el ‘Dunesday’ completo?