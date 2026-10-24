Actuar debajo de la máscara

El diseño del marido quedó en manos de Weta Workshop, el estudio neozelandés detrás de El señor de los anillos y Avatar. Los tejidos del rostro se articulan con las facciones de Skarsgard, pero la máscara iba pegada a su cara, así que cualquier sutileza se perdía. Su solución fue exagerar cada gesto, algo que en los ensayos lo hizo sentirse como un payaso. El traje, además, era pesado y caluroso, y no había forma de quitárselo ni para comer ni para respirar un poco.

Colman, sin embargo, no tiene dudas del resultado. Para ella, lograr amor, matices y humor a través de una cesta es "básicamente increíble", y destacó la humildad con la que su compañero se entregó al personaje.

Cuando Ikea entró a la conversación

Las escenas apasionadas del marido de mimbre se hicieron virales y Ikea respondió con su lema “hechos con material de marido”. (Fotografía: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

El rodaje arrancó con las escenas más apasionadas, esas que desvelan a la aldea y que terminaron volviéndose virales. Tanto, que Ikea aprovechó para promocionar sus muebles de ratán con un guiño: "hechos con material de marido". Skarsgard lo resume sin complicarse: hay pasión e intensidad, pero también mucho humor, calidez y diversión.

Al final, quizá esa sea la mejor prueba de que la apuesta funcionó. Un hombre de mimbre, una mujer que no pide permiso y un pueblo que no puede dejar de mirar: la fórmula perfecta para reírnos de los demás mientras, sin querer, nos reconocemos un poco.