Sandra Hüller y la bruja de Latveria

Aquí va una aclaración importante: Marvel no ha confirmado oficialmente a Hüller. El indicio salió del perfil de la doble de riesgo Stevie Parker en el British Stunt Register, que enlista a la actriz alemana, a Katya Hazel Boirand y a Josie Pocock entre las actrices a las que doblaó en la película. A eso se suma un comentario en Reddit, de hace meses, que decía "la bruja la interpreta Sandra Hüller". La teoría más sonada es que las tres serían las brujas de Latveria que aparecieron en el Comic-Con de San Diego, aliadas de Doctor Doom. Falta que el estudio hable, pero la nominada al Oscar por ‘Anatomía de una caída’ ya parece tener boleto.

Trama: el villano sentado en el trono

La sinopsis oficial es corta y contundente: los Avengers, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men pelean contra Doctor Doom. El giro está en quién lo interpreta: Robert Downey Jr., el hombre que fue Iron Man, ahora detrás de la máscara de Victor von Doom. Es una jugada que cambia las reglas, porque el rostro más querido del UCM pasa al otro lado.