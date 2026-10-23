Hace unos años, juntar a seis Avengers en una pantalla se sentía como un evento. Hoy Marvel Studios quiere que la pregunta sea otra: ¿quién no va a estar? Con ‘Avengers: Doomsday’ a menos de dos meses de estrenarse, la lista de nombres creció tanto que necesitas una libreta aparte para seguirla. Y la última en llegar es una que nadie vio venir: Sandra Hüller.
Y a todo esto, ¿quiénes serán los actores/héroes que veremos en ‘Avengers: Doomsday’?
Sandra Hüller y la bruja de Latveria
Aquí va una aclaración importante: Marvel no ha confirmado oficialmente a Hüller. El indicio salió del perfil de la doble de riesgo Stevie Parker en el British Stunt Register, que enlista a la actriz alemana, a Katya Hazel Boirand y a Josie Pocock entre las actrices a las que doblaó en la película. A eso se suma un comentario en Reddit, de hace meses, que decía "la bruja la interpreta Sandra Hüller". La teoría más sonada es que las tres serían las brujas de Latveria que aparecieron en el Comic-Con de San Diego, aliadas de Doctor Doom. Falta que el estudio hable, pero la nominada al Oscar por ‘Anatomía de una caída’ ya parece tener boleto.
Trama: el villano sentado en el trono
La sinopsis oficial es corta y contundente: los Avengers, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men pelean contra Doctor Doom. El giro está en quién lo interpreta: Robert Downey Jr., el hombre que fue Iron Man, ahora detrás de la máscara de Victor von Doom. Es una jugada que cambia las reglas, porque el rostro más querido del UCM pasa al otro lado.
Detrás de cámaras regresan los hermanos Russo, quienes no dirigían al UCM desde ‘Endgame’ (2019), con guion de Stephen McFeely. Y esto es solo el primer acto: ‘Avengers: Secret Wars’ llega el 17 de diciembre de 2027.
Los regresos que nadie esperaba
- Chris Evans como Steve Rogers. El teaser lo mostró llegando en moto a una casa, con argolla de matrimonio y un bebé.
- Los X-Men del cine de Fox: Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique) y Kelsey Grammer (Bestia). Es la primera vez que pisan una película de Avengers, y Channing Tatum aparece en tu lista como Gambito.
- Thor y Steve se reencuentran en el cierre del tráiler, y Hayley Atwell vuelve como Peggy Carter.
¿Quién es quién?
Los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).
Los Avengers y compañía: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson, el Capitán América actual), Sebastian Stan (Bucky), Paul Rudd (Ant-Man), Tom Hiddleston (Loki), Danny Ramirez (Falcon) y Kathryn Newton (Cassie Lang).
Wakanda y Talokan: Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M'Baku), Tenoch Huerta (Namor) y Mabel Cadena (Namora). Ver a dos mexicanos en este reparto no es menor.
Los Thunderbolts: Florence Pugh (Yelena), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost) y Lewis Pullman (Sentry).
Y más: Simu Liu (Shang-Chi) y, claro, Downey Jr. como Doom.
Cuándo se estrena
Avengers: Doomsday llega a cines el 18 de diciembre de 2026. Mientras tanto, a seguir jugando al detective con cada póster, doble de riesgo y rumor que se cuele. Con un reparto así, la lista final todavía puede darnos más de una sorpresa.