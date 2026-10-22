El siguiente es Callum Turner, quien, además de ser el esposo de Dua Lipa, tiene grandes papeles en su haber, como el Mayor John "Bucky" Egan en la miniserie bélica Masters of the Air o el auror Theseus Scamander en la saga de Animales fantásticos. De cara al futuro, sus próximos proyectos incluyen Possession (2027) y la adaptación ciberpunk de Neuromancer.

Callum Turner, esposo de Dua Lipa, es para muchos quien mejor luce el esmoquin de 007. (Fotografía: Zunino Celotto/Getty Images)

Y finalmente, Josh O'Connor, ganador de un Emmy y un Globo de Oro, quien saltó a la fama como el Príncipe Carlos en las temporadas 3 y 4 de The Crown y con el drama romántico God's Own Country. Entre sus papeles más destacados están el tenista Patrick Zweig en Challengers, junto a Zendaya, y el arqueólogo Arthur en La chimera. Más recientemente protagonizó The Mastermind y The History of Sound, y dio vida al Padre Jud en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Josh O'Connor, de Challengers y The Crown, sería la apuesta más arriesgada de los tres. (Fotografía: Pierre Mouton/Getty Images )

¿Quién tiene el perfil?

Nina Gold, directora de casting, ya dejó claro lo que se espera del próximo Bond: alguien que "irradie atractivo sexual" y que conserve la juventud suficiente para protagonizar al menos cuatro películas. Daniel Craig se puso el smoking a los 38 años, en 2006, y se despidió a los 53 con Sin tiempo para morir. Los candidatos de hoy no están tan lejos de esa edad: Lowden, O'Connor y Turner cumplen 36, qué casualidad.

Muchos ven a Lowden como el siguiente en la fila, incluido su coprotagonista Gary Oldman, aunque Turner es el que mejor se ve con el esmoquin puesto. O'Connor sería la apuesta más arriesgada y, ojo, quizá también el más talentoso de los tres. Sea cual sea la respuesta, no tardará en llegar.