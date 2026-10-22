Lo que se ha sentido como una espera eterna está por llegar a su fin. Por si no te has dado cuenta, han pasado cinco años desde la última vez que Daniel Craig interpretó al elegante espía, es decir, llevamos todo ese tiempo sin una película de 007. Y siendo realmente honestos, todavía habrá que esperar un poco más para verlo de regreso en la pantalla grande.
Que comiencen las apuestas: estamos más cerca de conocer al nuevo James Bond
Una decisión más pensada que elegir a un Papa
Esta vez, claro, con un rostro nuevo. Y es que escoger al próximo Bond se ha sentido, y se ha tomado, incluso más tiempo que elegir a un presidente o a un Papa. No lo juzgamos: es una decisión que se está tomando muy en serio.
Los nombres han sonado, la gente ha especulado y hasta alguno que otro despistado se dejó engañar por un posteo en redes sociales que aseguraba que tal o cual actor sería el nuevo espía. Lo cierto es que, según un par de medios, la lista ya luce bastante reducida. Las pruebas de cámara finales se llevarán a cabo al cierre de esta semana y se extenderán a la siguiente, así que pronto podríamos saber quién llevará el esmoquin.
Los tres finalistas
Comencemos con Jack Lowden. En el cine formó parte de Dunkirk, de Christopher Nolan, pero es más reconocido por la serie Slow Horses, que protagoniza junto a Gary Oldman. Su trabajo ha estado nominado a los premios Emmy y Globo de Oro. Además, será el encargado de darle vida a Mr. Darcy en la próxima miniserie de Netflix basada en Orgullo y prejuicio, de Jane Austen.
El siguiente es Callum Turner, quien, además de ser el esposo de Dua Lipa, tiene grandes papeles en su haber, como el Mayor John "Bucky" Egan en la miniserie bélica Masters of the Air o el auror Theseus Scamander en la saga de Animales fantásticos. De cara al futuro, sus próximos proyectos incluyen Possession (2027) y la adaptación ciberpunk de Neuromancer.
Y finalmente, Josh O'Connor, ganador de un Emmy y un Globo de Oro, quien saltó a la fama como el Príncipe Carlos en las temporadas 3 y 4 de The Crown y con el drama romántico God's Own Country. Entre sus papeles más destacados están el tenista Patrick Zweig en Challengers, junto a Zendaya, y el arqueólogo Arthur en La chimera. Más recientemente protagonizó The Mastermind y The History of Sound, y dio vida al Padre Jud en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.
¿Quién tiene el perfil?
Nina Gold, directora de casting, ya dejó claro lo que se espera del próximo Bond: alguien que "irradie atractivo sexual" y que conserve la juventud suficiente para protagonizar al menos cuatro películas. Daniel Craig se puso el smoking a los 38 años, en 2006, y se despidió a los 53 con Sin tiempo para morir. Los candidatos de hoy no están tan lejos de esa edad: Lowden, O'Connor y Turner cumplen 36, qué casualidad.
Muchos ven a Lowden como el siguiente en la fila, incluido su coprotagonista Gary Oldman, aunque Turner es el que mejor se ve con el esmoquin puesto. O'Connor sería la apuesta más arriesgada y, ojo, quizá también el más talentoso de los tres. Sea cual sea la respuesta, no tardará en llegar.