Julia Stiles y el elenco de ’10 cosas que odio de ti’ se reúnen para rendir homenaje a Heath Legder

La actriz y su pareja de baile profesional Ezra Sosa interpretaron una rutina contemporánea al ritmo de Can’t Take My Eyes Off You, éxito de Frankie Valli de 1967.

Y es que no se trata de cualquier canción, es LA CANCIÓN porque apareció en un momento clave de 10 cosas que odio de ti, comedia romántica de 1999, protagonizada por Stiles y Ledger.

Exactamente aparece en una escena en la que Patrick Verona -interpretado por Heath Ledger-, se la cantaba a Kat Stratford (Julia Stiles) desde las gradas, mientras ella estaba en el entrenamiento de futbol.



Durante el homenaje, Stiles se presentó con un vestido azul similar al que usó en la película, y con el peinado de su icónico personaje Kat. “A los 17 años, jamás habría imaginado que estaría aquí a los 45, celebrando mi cuerpo, bailando en el espectáculo que tanto amo y que los fans aún se interesan por esta película y se emocionan con ella”, dijo la actriz a Variety.

Luego, sus compañeros de reparto Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Andrew Keegan, Susan May Pratt y Gabrielle Union se unieron a ella en la pista de baile, mientras todos permanecían frente a la imagen de Ledger.

Heath Ledger murió a los 28 años en 2008 por una sobredosis accidental de medicamentos recetados.