Una ovación récord y una tormenta política

El documental, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, se estrenó a principios de septiembre de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Ahí recibió una ovación de pie récord de 24 minutos y ganó el Premio Especial del Jurado.

Pero más allá de la recepción y los aplausos, NAZA ha desatado una tormenta política. El gobierno de Benjamín Netanyahu pidió investigar y enjuiciar a los participantes y cineastas, a quienes acusa de traición y amenaza con revocarles la ciudadanía.

¿Por qué? NAZA es un documental, sí, pero también es una denuncia de la matanza sistemática de civiles en Gaza. No hay cifras inventadas ni datos ficticios: la película se nutre del testimonio de 24 soldados y agentes de inteligencia israelíes que denuncian el uso de inteligencia artificial en la selección de objetivos militares.

Durante tres años, la investigación reveló cómo se seleccionaban los objetivos, cómo se obtenía la información, cómo se estimaba el número de muertos antes de autorizar un ataque e, incluso, qué herramientas se utilizaban, entre ellas la inteligencia artificial.