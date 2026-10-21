NAZA no es para todo el mundo. Dura apenas una hora con 20 minutos, pero examina las cifras de víctimas civiles que se calculan y se atribuyen a cada ataque militar en Gaza. Repito: el tema no cae bien a todos, pero justo ahí radica la importancia de que tenga visibilidad.
El documental ‘NAZA’ llega a México: de qué trata y dónde verlo
Una ovación récord y una tormenta política
El documental, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, se estrenó a principios de septiembre de 2026 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Ahí recibió una ovación de pie récord de 24 minutos y ganó el Premio Especial del Jurado.
Pero más allá de la recepción y los aplausos, NAZA ha desatado una tormenta política. El gobierno de Benjamín Netanyahu pidió investigar y enjuiciar a los participantes y cineastas, a quienes acusa de traición y amenaza con revocarles la ciudadanía.
¿Por qué? NAZA es un documental, sí, pero también es una denuncia de la matanza sistemática de civiles en Gaza. No hay cifras inventadas ni datos ficticios: la película se nutre del testimonio de 24 soldados y agentes de inteligencia israelíes que denuncian el uso de inteligencia artificial en la selección de objetivos militares.
Durante tres años, la investigación reveló cómo se seleccionaban los objetivos, cómo se obtenía la información, cómo se estimaba el número de muertos antes de autorizar un ataque e, incluso, qué herramientas se utilizaban, entre ellas la inteligencia artificial.
El respaldo del gremio
Más allá de las críticas, el filme también ha recibido el apoyo de un gran número de cineastas y personalidades del gremio, quienes firmaron peticiones en defensa de la libertad de expresión y de creación y para denunciar la campaña de hostigamiento contra los directores y parte del equipo.
El cine español se solidarizó con el documental al otorgarle el Premio del Público Ciudad de Donostia a la mejor película europea. Además, figuras como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Maribel Verdú y Carmen Machi se han pronunciado a su favor bajo el lema “We are NAZA too”.
El estreno de NAZA en México
El documental llega a los cines mexicanos este 22 de octubre, aunque no estará en todas las salas ni en todas las cadenas. NAZA solo se proyectará en salas selectas de Cinemex, así que lo más práctico es revisar la página o la app para ubicar el cine que más te convenga.
Además, un día después, el 23 de octubre, se estrenará en la Cineteca Nacional de México (sede Xoco). Cuando termine su paso por las salas, el documental estará disponible en línea en el sitio web de The Guardian.