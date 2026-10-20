3. El día que Stephen King se encogió en su butaca

Se cuenta que durante una proyección, Del Toro estaba sentado junto a Stephen King, nada menos, y lo vio hundirse en su asiento con la escena del Hombre Pálido persiguiendo a Ofelia, esa criatura con los ojos en las palmas de las manos. El maestro del terror, escondido en su butaca. Para un director que se formó leyendo y admirando el género, no hay reseña mejor que esa. Cuando al rey del miedo se le encoge el cuerpo con tu película, algo hiciste bien.

4. Español o nada

Hollywood tocó la puerta más de una vez. Varios estudios querían la película completamente en inglés, con la lógica de que así vendería más. Del Toro dijo que no y mantuvo el español de principio a fin, sin ceder a las "necesidades del mercado". También rechazó dirigir Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero para quedarse con su fauno. Hoy suena a locura, pero esa terquedad fue justo lo que le dio a la película su identidad. El resultado: seis nominaciones al Oscar y tres estatuillas, en Dirección de Arte, Fotografía y Maquillaje.

Del Toro rechazó estudios que querían la película en inglés y hasta dirigir Narnia. La cinta ganó tres Oscar. (Fotografía: IMDb )

5. El bosque falso y el fuego que no existió

Mientras filmaban en Segovia, la región atravesaba una de las peores sequías de su historia. El bosque, que en pantalla se ve húmedo, verde y vivo, no lo estaba. El equipo tuvo que cubrir zonas enteras de los sets con musgo falso para disimular la resequedad. Y las escenas con fuego, esas que en la película dan peso a lo violento y lo oscuro, se hicieron por computadora. Parte de la magia del laberinto, entonces, vino de una necesidad práctica: construir la ilusión de un mundo que el clima no quiso regalarles.