Dicen que los cuentos de hadas son para niños. Guillermo del Toro tomó esa idea, la metió en la España de la posguerra, le puso un fauno, pruebas y un final que nos dejó con un nudo en el estómago. Han pasado 20 años y aún hay escenas que nos siguen causando horror y tristeza, incluso algunos nos sabemos si lo que Ofelia vivió fue real o un simple escape para su realidad. Lo que sí sabemos son estos cinco datos que hacen a la película todavía más fascinante.
El laberinto del fauno cumple 20 años y todavía nos guarda secretos
1. El laberinto que casi fue mexicano
Guillermo del Toro pensó primero en una historia ambientada en la Revolución Mexicana. Imagina ese fauno entre nopales y haciendas, con soldados federales en lugar de falangistas. Pero la logística no dio y el proyecto cruzó el Atlántico: la historia terminó en la España de la posguerra, como coproducción entre ambos países. Hoy es difícil imaginar la película sin esos bosques, pero estuvo a punto de ser otra.
2. Un actor que dio vida a dos monstruos sin hablar español
Detrás del Fauno y del Hombre Pálido está el mismo actor: Doug Jones, colaborador habitual de Del Toro y especialista en vivir dentro de criaturas. Lo interesante es que no habla español. Aprendió sus líneas de memoria, una por una, para que los diálogos sonaran naturales y no como un actor repitiendo sonidos. Si lo piensas, es doble trabajo: horas de maquillaje y prótesis, más un idioma que no era el suyo. Y funcionó, porque ninguno de los dos personajes suena a otra cosa que no sea el cuento que cuentan.
3. El día que Stephen King se encogió en su butaca
Se cuenta que durante una proyección, Del Toro estaba sentado junto a Stephen King, nada menos, y lo vio hundirse en su asiento con la escena del Hombre Pálido persiguiendo a Ofelia, esa criatura con los ojos en las palmas de las manos. El maestro del terror, escondido en su butaca. Para un director que se formó leyendo y admirando el género, no hay reseña mejor que esa. Cuando al rey del miedo se le encoge el cuerpo con tu película, algo hiciste bien.
4. Español o nada
Hollywood tocó la puerta más de una vez. Varios estudios querían la película completamente en inglés, con la lógica de que así vendería más. Del Toro dijo que no y mantuvo el español de principio a fin, sin ceder a las "necesidades del mercado". También rechazó dirigir Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero para quedarse con su fauno. Hoy suena a locura, pero esa terquedad fue justo lo que le dio a la película su identidad. El resultado: seis nominaciones al Oscar y tres estatuillas, en Dirección de Arte, Fotografía y Maquillaje.
5. El bosque falso y el fuego que no existió
Mientras filmaban en Segovia, la región atravesaba una de las peores sequías de su historia. El bosque, que en pantalla se ve húmedo, verde y vivo, no lo estaba. El equipo tuvo que cubrir zonas enteras de los sets con musgo falso para disimular la resequedad. Y las escenas con fuego, esas que en la película dan peso a lo violento y lo oscuro, se hicieron por computadora. Parte de la magia del laberinto, entonces, vino de una necesidad práctica: construir la ilusión de un mundo que el clima no quiso regalarles.