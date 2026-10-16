Como era de esperarse, Holmes fue declarada culpable de fraude y encarcelada en 2023. Su estrepitosa caída captó la atención del mundo, porque no es común ver desplomarse a una empresaria de esa manera. Su caso inspiró producciones como el documental The Inventor y la serie The Dropout, con Amanda Seyfried, quien ganó un Emmy por interpretarla.

Ahora que la industria del entretenimiento tiene los ojos puestos en los empresarios de Silicon Valley, Fielder presenta un documental protagonizado por la propia Holmes, que ya se perfila como uno de los títulos más esperados y mejor valorados por quienes lo han visto.

Una situación real que parece comedia y se vuelve surreal

Fielder y Lance Oppenheim (La Ballena y Primetime) siguieron a Holmes y a su pareja, Billy Evans, durante las semanas previas a su ingreso a prisión. Las grabaciones son de 2023 y no se supo nada de ellas hasta el primer tráiler, que nos regaló esa imagen de Holmes mirando a cámara mientras decía: “No tengo nada con qué engañarte. ¿Por qué te engañaría? No tengo ninguna razón para hacerlo”.

El proyecto nació cuando Holmes contactó a A24, y esta a su vez a Fielder, cuyo trabajo se distingue por poner a personas reales en situaciones casi ficticias que rozan la incomodidad social, para, según sus palabras, “contar su verdad”. El resultado es lo que cabría esperar de un empresario caído en desgracia que quiere dar su versión: fragmentos de vida familiar dignos de un reality show y entrevistas en las que Holmes, para que conste, mantiene su absoluta inocencia.

El propio Fielder cuenta que Holmes le parece auténtica y admite tener que recordarse que se trata de una estafadora. Ahí coloca al espectador: frente a una mujer que, aun después de la condena, insiste en que nunca mintió, que su dispositivo funcionaba y que fue difamada injustamente. Fiel a su estilo, Fielder aparece en cámara con un gesto que cuestiona abiertamente sus declaraciones. Pero en cierto punto una voz plantea si esta versión de Holmes también es una careta y si el director está siendo manipulado.

Nathan Fielder, conocido por llevar a personas reales a situaciones casi ficticias, dirige el documental junto a Lance Oppenheim. (Fotografía: A24)

Al final, You Can See Everything no llega a una conclusión; más bien plantea dos caminos: Holmes es “la persona más manipuladora que haya existido” o “una persona que vive en un delirio”.

Recepción y dónde verla en México

Hasta ahora, el documental ha tenido una recepción abrumadoramente positiva: en Rotten Tomatoes suma 100% de aprobación, y muchos lo consideran una “obra maestra” y uno de los estrenos más importantes, inquietantes y extraños del año.

¿Cuándo y dónde verlo en México? Malas noticias: se estrenó hoy en Estados Unidos y todavía no hay fecha estimada para su llegada a nuestro país. Aun así, con semejante recibimiento, es seguro que llegará a cines o plataformas.