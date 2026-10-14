Lo interesante es que Hope no parece tener demasiada prisa por explicarnos qué está ocurriendo. Al contrario, juega con la incertidumbre, las reacciones desesperadas de sus personajes y una amenaza que va creciendo hasta convertirse en algo de proporciones mucho mayores.

Y aunque la premisa podría sonar a la típica película de monstruos, aquí hay un giro: nadie parece estar preparado para sobrevivir a lo que viene, y esa falta de control es parte de lo que la hace tan entretenida.

¿Por qué todo el mundo está hablando de 'Hope'?

Primero, porque detrás de ella está Na Hong-jin, el director de The Wailing, una de esas películas de terror surcoreano que te dejan pensando mucho después de que terminan. Esta vez regresa con una producción muchísimo más ambiciosa, que incluso ha sido señalada como la película más cara en la historia del cine coreano.

Después está el elenco, que parece una mezcla bastante inesperada entre grandes nombres del cine surcoreano y Hollywood. Por un lado tenemos a Hwang Jung-min, Zo In-sung y Hoyeon, a quien seguramente recuerdas por El juego del calamar. Y por el otro aparecen Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell y Cameron Britton.

Sí, todo ese talento reunido en una película sobre criaturas misteriosas y una posible invasión alienígena. Bastante peculiar. La cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, donde llamó la atención por su mezcla de géneros, su ritmo frenético y una historia que parece volverse cada vez más disparatada.

Hope mezcla terror, ciencia ficción y supervivencia en una historia tan extraña como impredecible. (Fotografía: IMDb )

Y las primeras reacciones tampoco han pasado desapercibidas. En Rotten Tomatoes, Hope registra un 79% de aprobación de la crítica y un 77% del público, cifras que sugieren que, aunque su propuesta no es para todos, sí está encontrando a quienes disfrutan de un buen espectáculo cinematográfico sin demasiadas reglas.

Lo curioso es que buena parte de su atractivo parece estar en ese equilibrio entre lo aterrador y lo ridículo. Hay persecuciones, violencia, efectos especiales, situaciones absurdas y personajes que toman decisiones cuestionables. Todo mientras la película juega con esa sensación de que, cuando crees haber entendido lo que estás viendo, sucede algo todavía más extraño.

¿Y cuándo podremos verla en México?

La película llegará a los cines mexicanos bajo el título Hope: El primer impacto. La película se estrenó este 8 de octubre, justo a tiempo para el mes de Halloween con algo bastante diferente.

Con una duración aproximada de dos horas y cuarenta minutos, definitivamente no parece una película que se tome las cosas con calma. Pero, por lo que cuentan quienes ya la vieron, tampoco es de esas en las que te encuentras mirando el reloj esperando que termine.

No sé si Hope será una de las mejores películas del año, si terminará siendo demasiado extraña para mi gusto o si saldré del cine con más preguntas que respuestas. Lo que sí sé es que hace tiempo que un tráiler no me dejaba tan confundida y con tantas ganas de comprar un boleto.