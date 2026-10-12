Tom Cruise no pudo salvar a ‘Digger’ y podría ser uno de los mayores fracasos de todos los tiempos

Luego del estreno de la sátira ambiental el pasado fin de semana, y que tan solo recaudó 8 mdd en Estados Unidos y 20 mdd a nivel mundial, el estudio de cine se alistaba para perder entre 150 y 200 mdd, sin embargo ahora se enfrenta a una pérdida mayor.

La venta de entradas de la cinta de Iñárritu cayó un 60% en Estados Unidos durante su segundo fin de semana. De esta manera, su recaudación se redujo a 14,4 mdd en ese país y 35,3 mdd a nivel mundial.

Pese a los esfuerzos de diversas estrellas de Hollywood como Guillermo del Toro, Anne Hathaway, Jane Fonda, entre otros, que salieron a defensa de Digger y animaron al público a ver la cinta en cines, no se ha recaudado lo esperado.



¿De qué trata Digger?

Se trata de una comedia negra poco convencional protagonizada por Tom Cruise. Interpreta a un magnate petrolero, cuya empresa provoca una catástrofe potencial. Sin embargo, emprende una misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que hizo destruya todo.

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