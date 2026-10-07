Flanagan es un experto en el terror moderno: ha redefinido el género al combinar el miedo visual y sobrenatural con drama humano, trauma psicológico y un desarrollo de personajes que no siempre se encuentra en este tipo de historias.

A lo largo de los años ha demostrado un dominio excepcional al adaptar a grandes maestros del género, como Stephen King (Doctor Sueño, El juego de Gerald y Carrie, que está por estrenarse), Shirley Jackson (La maldición de Hill House), Henry James (La maldición de Bly Manor) y Edgar Allan Poe (La caída de la Casa Usher).

Mike Flanagan ha adaptado a Stephen King, Shirley Jackson, Henry James y Edgar Allan Poe. (Fotografía: IMDb )

El hombre sabe lo que hace cuando se trata de terror. Y, retomando lo que decía antes, parte de la razón por la que a tantos les gusta su trabajo es que Flanagan sabe entrelazar el terror con debates morales, religiosos y filosóficos, lo que le da a sus obras un tono reflexivo que hoy resulta clave en el género.

Qué podemos esperar

Con esto como punto de partida, podríamos suponer que The Exorcist: Martyrs no apostará por sustos baratos ni jumpscares cada cinco segundos. Quizá lo que veamos sea una historia en la que el pasado de la protagonista pese más, incluso con las fuerzas diabólicas presentes.

El propio director lo explicó así: "Creo que lo primero es dejar claro que no se trata de una simple repetición de El Exorcista. Tampoco es un intento de reinicio, remake o de emular la película de Friedkin. En realidad, es una historia dentro del universo de El Exorcista que nunca se ha contado, una historia única dentro de la franquicia que toma un rumbo muy diferente al de las entregas anteriores".