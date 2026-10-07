No es que necesitemos una nueva película de El Exorcista; de hecho, creo que muchos coincidimos en que ya deberían parar. Sin embargo, siempre es grato ver a Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) volver al género, especialmente cuando figuras como Scarlett Johansson forman parte del proyecto.
Scarlett Johansson protagoniza la versión de Mike Flanagan de 'El Exorcista'
Una historia independiente dentro del universo
Ayer se estrenó el primer mini adelanto de The Exorcist: Martyrs, que, vale la pena aclararlo, no es un remake ni una secuela (gracias a Dios) de El Exorcista: Creyente, estrenada hace tres años. Se trata de una historia independiente, o eso dicen, que sí forma parte del mismo universo.
La premisa no es nada del otro mundo: Johansson interpreta a una detective que investiga una serie de crímenes conectados con su pasado, mientras una fuerza diabólica acecha a ella y a su hijo de 12 años, justo 13 años después de haber detenido a un asesino en serie.
No hay demasiadas novedades en el planteamiento, pero, al menos por ahora, esta entrega se aleja de los artefactos diabólicos y las entidades mitológicas que marcaron a las anteriores: Lamashtu en El Exorcista: Creyente y Pazuzu en El Exorcista.
Mike Flanagan, una garantía en el terror
La buena noticia, además de un elenco que se completa con Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, John Leguizamo y Jacobi Jupe, es que quien está detrás del proyecto es Mike Flanagan, de quien ya te hablamos hace un tiempo.
Flanagan es un experto en el terror moderno: ha redefinido el género al combinar el miedo visual y sobrenatural con drama humano, trauma psicológico y un desarrollo de personajes que no siempre se encuentra en este tipo de historias.
A lo largo de los años ha demostrado un dominio excepcional al adaptar a grandes maestros del género, como Stephen King (Doctor Sueño, El juego de Gerald y Carrie, que está por estrenarse), Shirley Jackson (La maldición de Hill House), Henry James (La maldición de Bly Manor) y Edgar Allan Poe (La caída de la Casa Usher).
El hombre sabe lo que hace cuando se trata de terror. Y, retomando lo que decía antes, parte de la razón por la que a tantos les gusta su trabajo es que Flanagan sabe entrelazar el terror con debates morales, religiosos y filosóficos, lo que le da a sus obras un tono reflexivo que hoy resulta clave en el género.
Qué podemos esperar
Con esto como punto de partida, podríamos suponer que The Exorcist: Martyrs no apostará por sustos baratos ni jumpscares cada cinco segundos. Quizá lo que veamos sea una historia en la que el pasado de la protagonista pese más, incluso con las fuerzas diabólicas presentes.
El propio director lo explicó así: "Creo que lo primero es dejar claro que no se trata de una simple repetición de El Exorcista. Tampoco es un intento de reinicio, remake o de emular la película de Friedkin. En realidad, es una historia dentro del universo de El Exorcista que nunca se ha contado, una historia única dentro de la franquicia que toma un rumbo muy diferente al de las entregas anteriores".