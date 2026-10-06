Detrás de la cámara está Luca Guadagnino, con Simon Rich, conocido por su trabajo en Saturday Night Live, como guionista. Al director italiano lo conocemos por Call Me By Your Name, Challengers, Suspiria (2018) y Bones And All. Si has seguido sus cintas, sabes que le gusta combinar una narrativa visualmente exuberante y una profunda elegancia estética con un deseo y una pasión intensos, dolorosos y transformadores.

Según se comenta, en Artificial Guadagnino destroza a Silicon Valley con un pulso obsesivo y demuestra que lo verdaderamente artificial nunca estuvo en las máquinas, sino en las salas de juntas.

Buena parte del mérito recae en Andrew Garfield, quien, según los primeros comentarios, ofrece una de sus interpretaciones más inquietantes y transformadoras: captura el encanto de Altman, pero también una malicia perturbadora que pocas veces hemos visto en el actor. El propio Altman, que nunca conoció a Garfield, contó que se topó con un rodaje cerca de su casa y vio al actor vestido como él lo haría y caminando exactamente como él, lo que le provocó una sensación de ‘fallo en la simulación’.

La película llega, además, en un momento crucial para la inteligencia artificial. Cientos de actores, directores y creativos se han pronunciado en contra del uso de esta herramienta, y Guadagnino fue enfático al asegurar que en la cinta no se usó IA en ningún momento.

Tampoco es la única que mira de cerca a los magnates tecnológicos. En las últimas semanas, Alex Gibney estrenó Musk, un documental sobre el controvertido multimillonario. En breve llegará The Social Reckoning, de Aaron Sorkin, secuela de The Social Network, con otra mirada poco halagadora a Mark Zuckerberg, director de Meta. También viene el aclamado docudrama de Nathan Fielder, You Can See Everything, sobre la desacreditada fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes.

Neon y la carrera hacia los Oscar

Como ya mencioné, Artificial iba a ser producida por Amazon MGM Studios, pero ahora la distribuirá Neon, una productora independiente famosa por su enfoque en el cine de autor y sus agresivas estrategias de marketing dirigidas al público joven. Neon también estuvo detrás de películas premiadas como Anora, Parásitos y Sentimental Value.

Para Artificial, Neon planea una campaña de cara a los Oscar: Garfield y Rylance competirían como mejor actor de reparto, mientras que Borisov, que ya fue nominado por Anora, iría por mejor actor principal.

Mientras tanto, nosotros tendremos que esperar para dar el veredicto, porque mientras que en Estados Unidos la película ya tiene el próximo 25 de diciembre como su fecha de estreno, para nuestro país aún no hay marca en el calendario para su llegada.