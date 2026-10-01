Streaming

Al este del Edén

Fecha de estreno: 1 de octubre

En donde ver: Netflix

Dos hermanastros heredan una fortuna, y una mujer lo cambia todo. En las tierras del valle de Salinas, California, las familias Trask y Hamilton viven una versión moderna del mito de Caín y Abel, entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. Cuando aparece Cathy Ames (Florence Pugh), enigmática y manipuladora, seduce a los dos y siembra la discordia que los separa.

El este del Edén - Neftlix (Fotografía: IMDb )

Carrie

Fecha de estreno: 7 de octubre

En donde ver: Prime Video

Nunca ha pisado una escuela pública, y su primer día no podría ser peor. Carrie White (Summer H. Howell) creció aislada y bajo la mirada sobreprotectora de su madre, Margaret (Samantha Sloyan), pero la muerte repentina de su padre la lanza a un ecosistema donde nadie perdona. Entre la crueldad de las redes sociales y un escándalo viral de acoso que sacude a toda la comunidad, Carrie descubre algo más: sus poderes telequinéticos están despertando.

Carrie en Prime Video (Fotografía: IMDb )

Bajo la superficie

Fecha de estreno: 8 de octubre

En donde ver: Netflix

Algo sale del mar y no viene en son de paz. Un pueblo pesquero y remoto de la isla de Terranova, en Canadá, sufre el ataque de una criatura marina misteriosa. Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador que aún arrastra la muerte inexplicada de su padre, tendrá que enfrentar sus miedos junto a su hijo Wade y a una investigadora marina recién llegada para descifrar los oscuros secretos que esconde la isla.

Don't Look Back In Anger

Fecha de estreno: 9 de octubre

En donde ver: Disney+

Pasaron más de 15 años de pleitos, silencio y portadas que daban la banda por muerta. Hasta que Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario. Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, este documental musical de 2026 se mete detrás de cámaras con imágenes inéditas, ensayos y entrevistas conjuntas para mostrar cómo fue el proceso de reconciliación de los hermanos y el impacto cultural de su regreso en la gira mundial Oasis Live '25.

Don't Look Back In Anger en Disney+ (Fotografía: IMDb )

VisionQuest

Fecha de estreno: 14 de octubre

En donde ver: Disney+

Lo perdió todo en Westview, y ahora quiere recuperarlo. White Vision (Paul Bettany) busca su humanidad y sus memorias en un ciberespacio donde su pasado lo está esperando: J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. y un Ultron (James Spader) cada vez más amenazante, decidido a escapar al mundo real. Mientras tanto, con un precio sobre su cabeza, huye junto a Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica), la posible reencarnación de su hijo. Así cierra la trilogía que comenzó con WandaVision.

Visionquest en Disney+ (Fotografía: IMDb )

Crystal Lake

Fecha de estreno: 16 de octubre

En donde ver: Universal

Perdió a su hijo en el lago, y el dolor nunca se fue. Pamela Voorhees (Linda Cardellini) intenta sostenerse entre el duelo por Jason y un pueblo que guarda más de lo que muestra. Todo cambia con la llegada de dos extraños: sus visitas destapan los secretos de la comunidad y dejan al descubierto lo frágil que está Pamela.

Lupin (Temporada 4)

Fecha de estreno: 23 de octubre

En donde ver: Netflix

Alguien está robando con su nombre y con sus técnicas exactas. En esta cuarta entrega de ocho episodios, Assane Diop tiene que volver a ser el ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc para limpiar su reputación y descubrir quién se esconde detrás del engaño. Para lograrlo, le espera una nueva serie de persecuciones y planes cada vez más complejos.

Lupin en Netflix (Fotografía: IMDb )

Nocturno

Fecha de estreno: 30 de octubre

En donde ver: Apple TV+

Jonah Lynn (Liev Schreiber), exdetective refugiado en un pueblo de Pensilvania, se enfrenta a Jurek Walter (Stephen Graham), un asesino en serie brillante y peligroso. Cuando una presunta víctima reaparece con vida, Jonah envía a su protegida, la agente Saga Bauer (Zazie Beetz), a infiltrarse en una prisión psiquiátrica de máxima seguridad para entrar en la mente del criminal y salvar a otra persona antes de que se acabe el tiempo.