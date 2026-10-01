Octubre es el mes del terror, y este año las plataformas lo saben: Carrie, Crystal Lake y un monstruo marino en Netflix llegan para ambientar Halloween. Pero no todo es susto. También regresan Lupin y Vision en VisionQuest, se estrena el documental del reencuentro de Oasis y hay tres películas que se pelean la cartelera desde el primer día. Aquí está lo que hay que tener en la lista para que el mes no te agarre sin plan.
Octubre 2026: terror, thrillers y regresos que debes ver
Cine
Digger
Fecha de estreno: 1 de octubre
Lo tiene todo: dinero, poder e influencia. Pero cuando la codicia de Digger Rockwell (Tom Cruise) y las prácticas de su empresa petrolera desatan un desastre ecológico global, el hombre más poderoso del mundo tendrá que enfrentar lo que provocó.
Verity: La sombra del engaño
Fecha de estreno: 1 de octubre
Lowen Ashleigh, una escritora sin rumbo, es contratada para terminar la exitosa serie de libros de Verity Crawford, quien quedó incapacitada tras un grave accidente. Lo que no imagina es que, entre las páginas de Colleen Hoover, la espera algo mucho más oscuro que un simple encargo editorial en este thriller psicológico.
Quiero tu sexo
Fecha de estreno: 1 de octubre
Es el trabajo de sus sueños, y Elliot no piensa dejarlo ir. Como asistente de Erika Tracy, la artista pop más provocadora del momento, se verá arrastrado a un mundo donde las reglas son otras: pasa de empleado a musa, y de musa a sumiso, en una relación que se mueve entre el deseo, el poder y los límites del BDSM.
Streaming
Al este del Edén
Fecha de estreno: 1 de octubre
En donde ver: Netflix
Dos hermanastros heredan una fortuna, y una mujer lo cambia todo. En las tierras del valle de Salinas, California, las familias Trask y Hamilton viven una versión moderna del mito de Caín y Abel, entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. Cuando aparece Cathy Ames (Florence Pugh), enigmática y manipuladora, seduce a los dos y siembra la discordia que los separa.
Carrie
Fecha de estreno: 7 de octubre
En donde ver: Prime Video
Nunca ha pisado una escuela pública, y su primer día no podría ser peor. Carrie White (Summer H. Howell) creció aislada y bajo la mirada sobreprotectora de su madre, Margaret (Samantha Sloyan), pero la muerte repentina de su padre la lanza a un ecosistema donde nadie perdona. Entre la crueldad de las redes sociales y un escándalo viral de acoso que sacude a toda la comunidad, Carrie descubre algo más: sus poderes telequinéticos están despertando.
Bajo la superficie
Fecha de estreno: 8 de octubre
En donde ver: Netflix
Algo sale del mar y no viene en son de paz. Un pueblo pesquero y remoto de la isla de Terranova, en Canadá, sufre el ataque de una criatura marina misteriosa. Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescador que aún arrastra la muerte inexplicada de su padre, tendrá que enfrentar sus miedos junto a su hijo Wade y a una investigadora marina recién llegada para descifrar los oscuros secretos que esconde la isla.
Don't Look Back In Anger
Fecha de estreno: 9 de octubre
En donde ver: Disney+
Pasaron más de 15 años de pleitos, silencio y portadas que daban la banda por muerta. Hasta que Liam y Noel Gallagher volvieron a compartir escenario. Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern, este documental musical de 2026 se mete detrás de cámaras con imágenes inéditas, ensayos y entrevistas conjuntas para mostrar cómo fue el proceso de reconciliación de los hermanos y el impacto cultural de su regreso en la gira mundial Oasis Live '25.
VisionQuest
Fecha de estreno: 14 de octubre
En donde ver: Disney+
Lo perdió todo en Westview, y ahora quiere recuperarlo. White Vision (Paul Bettany) busca su humanidad y sus memorias en un ciberespacio donde su pasado lo está esperando: J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. y un Ultron (James Spader) cada vez más amenazante, decidido a escapar al mundo real. Mientras tanto, con un precio sobre su cabeza, huye junto a Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica), la posible reencarnación de su hijo. Así cierra la trilogía que comenzó con WandaVision.
Crystal Lake
Fecha de estreno: 16 de octubre
En donde ver: Universal
Perdió a su hijo en el lago, y el dolor nunca se fue. Pamela Voorhees (Linda Cardellini) intenta sostenerse entre el duelo por Jason y un pueblo que guarda más de lo que muestra. Todo cambia con la llegada de dos extraños: sus visitas destapan los secretos de la comunidad y dejan al descubierto lo frágil que está Pamela.
Lupin (Temporada 4)
Fecha de estreno: 23 de octubre
En donde ver: Netflix
Alguien está robando con su nombre y con sus técnicas exactas. En esta cuarta entrega de ocho episodios, Assane Diop tiene que volver a ser el ladrón de guante blanco creado por Maurice Leblanc para limpiar su reputación y descubrir quién se esconde detrás del engaño. Para lograrlo, le espera una nueva serie de persecuciones y planes cada vez más complejos.
Nocturno
Fecha de estreno: 30 de octubre
En donde ver: Apple TV+
Jonah Lynn (Liev Schreiber), exdetective refugiado en un pueblo de Pensilvania, se enfrenta a Jurek Walter (Stephen Graham), un asesino en serie brillante y peligroso. Cuando una presunta víctima reaparece con vida, Jonah envía a su protegida, la agente Saga Bauer (Zazie Beetz), a infiltrarse en una prisión psiquiátrica de máxima seguridad para entrar en la mente del criminal y salvar a otra persona antes de que se acabe el tiempo.