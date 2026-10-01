Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en un thriller que no sabíamos que necesitábamos

Y no, no es un sueño: la peli llega este jueves 1 de octubre a las salas de cine. Basada en la novela homónima de la escritora estadounidense Colleen Hoover, esta historia de suspenso reúne a dos estrellas que se han convertido en referentes de la cultura pop y mucho más.

Y seamos honestos: quizá antes de conocer todos los detalles de la película ya sabíamos que queríamos verla. Y es que hay algo particularmente irresistible en juntar a dos actrices que de hecho tienen carreras muy distintas.

Anne Hathaway es una de esas estrellas que prácticamente creció junto a nosotros en la pantalla. La conocimos como la adolescente de El Diario de la Princesa, la vimos convertirse en un ícono de moda con El Diablo Viste a la Moda y consolidar su talento con un Oscar por Los Miserables.



Anne Hathaway y Josh Hartnett. (Alisha Wetherill/Alisha Wetherill)

Entre musicales, dramas y comedias románticas que nos conquistaron, Hathaway sin duda ha construido una carrera de personajes memorables que son parte de de nuestro imaginario colectivo.

Dakota Johnson, por su parte, representa otra parte de nuestra historia en la gran pantalla. Es un referente de Hollywood que formó a toda una generación con 50 sombras de Grey. Pero también ha llegado a los festivales de cine como Sundance con Cha Cha Real Smooth, ¡a bailar! y a las grandes producciones como Madame Web. Una estrella versátil que además se volvió un referente de las redes sociales con sus looks y su particular forma de responder sin filtro en las entrevistas que se han hecho virales.

Y ahí está precisamente el atractivo de verlas juntas en esta nueva película que mezcla estilo, elegancia, una trama compleja y atractiva y una gama de posibilidades para que ambas muestren su potencial histriónico. No estamos frente a un casting que funciona porque ambas sean iguales. Funciona porque son diferentes.