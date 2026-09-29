La apuesta de Netflix por las nominaciones

Diversas fuentes señalan que el plan para la película de Los Javis es alcanzar entre 7 y 14 nominaciones. Entre las categorías que se perfilan están Mejor Película Internacional, Mejor Película, Guion Adaptado, Casting, Diseño de Producción, Vestuario y Mejor Actriz de Reparto para Penélope Cruz.

Solo para que lo recuerdes, ¿de qué trata

La Bola Negra

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El drama entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), cuyas historias están conectadas por el descubrimiento de un manuscrito vinculado a la obra inconclusa homónima de Federico García Lorca.

La trama explora con profundidad temas como el deseo, la identidad sexual, la represión social y el trauma generacional. Para ello utiliza la metáfora de la «bola negra», el método tradicional de votación secreta de los clubes sociales de principios del siglo XX, con el que se excluía y se negaba la entrada a personas consideradas «indeseables» o pertenecientes a colectivos marginados. Con esa imagen, la película refleja el dolor de quienes se han visto obligados a esconder quiénes son a lo largo de la historia de España.

La primera historia la protagoniza Milo Quifes; la segunda, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, y la tercera, Carlos González. A ellos se suma un reparto con Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close, en participaciones destacadas.

Por el tiempo que pasan en pantalla, ninguno sobresale con claridad sobre los demás, y eso llevó a la plataforma a postularlos a todos en las categorías de actuaciones de reparto.

Con esto en mente, sabremos cuántas nominaciones conseguirá La Bola Negra hasta el 21 de enero de 2027, en la 99.ª edición de la gala del cine.