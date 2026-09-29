En el Festival de Cine de Cannes fue una de las películas más comentadas y ganó el premio a la Mejor Dirección. Después obtuvo el Premio del Público en el Festival de Toronto y, desde entonces, solo ha recibido excelentes críticas. Ahora que la temporada de premios arrancó oficialmente, su siguiente objetivo es llegar a la Academia y competir por uno o varios Oscar.
¿'La Bola Negra' podría llevarse el Oscar? Todo parece indicar que sí
Es evidente que Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, junto con Netflix, trabajarán durante los próximos meses para que la cinta llegue a la ceremonia, sobre todo ahora que fue elegida oficialmente para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional.
Un momento histórico para España
Desde 2005, con Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, España no ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional, antes llamado Mejor Película de Habla No Inglesa. Antes de esa cinta, la Madre Patria se había llevado el prestigioso galardón en 1982 con Volver a empezar, en 1993 con Belle Époque y en 1999 con Todo sobre mi madre.
Que La Bola Negra consiga el premio sería un momento histórico para el cine español. Por eso, como ya mencionamos, Netflix apuesta fuerte por su distribución: más allá de esta categoría, hay planes para conseguir más nominaciones.
La apuesta de Netflix por las nominaciones
Diversas fuentes señalan que el plan para la película de Los Javis es alcanzar entre 7 y 14 nominaciones. Entre las categorías que se perfilan están Mejor Película Internacional, Mejor Película, Guion Adaptado, Casting, Diseño de Producción, Vestuario y Mejor Actriz de Reparto para Penélope Cruz.
Solo para que lo recuerdes, ¿de qué trata
La Bola Negra
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El drama entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), cuyas historias están conectadas por el descubrimiento de un manuscrito vinculado a la obra inconclusa homónima de Federico García Lorca.
La trama explora con profundidad temas como el deseo, la identidad sexual, la represión social y el trauma generacional. Para ello utiliza la metáfora de la «bola negra», el método tradicional de votación secreta de los clubes sociales de principios del siglo XX, con el que se excluía y se negaba la entrada a personas consideradas «indeseables» o pertenecientes a colectivos marginados. Con esa imagen, la película refleja el dolor de quienes se han visto obligados a esconder quiénes son a lo largo de la historia de España.
La primera historia la protagoniza Milo Quifes; la segunda, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau, y la tercera, Carlos González. A ellos se suma un reparto con Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close, en participaciones destacadas.
Por el tiempo que pasan en pantalla, ninguno sobresale con claridad sobre los demás, y eso llevó a la plataforma a postularlos a todos en las categorías de actuaciones de reparto.
Con esto en mente, sabremos cuántas nominaciones conseguirá La Bola Negra hasta el 21 de enero de 2027, en la 99.ª edición de la gala del cine.