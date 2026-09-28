Si tuvieras que enlistar las mejores series de los últimos 26 años, ¿cuáles elegirías? The New York Times lo tiene bastante claro. Con la participación de actores, productores, técnicos y otros expertos de la industria, armó la lista definitiva de las mejores series del siglo XXI.
Estas son las 20 mejores series del siglo XXI y estamos bastante de acuerdo
¿Saber cuáles son te va a cambiar la vida? Absolutamente no. Pero, aunque a algunos les cueste aceptarlo, la televisión ha moldeado la cultura pop, y conocer lo que los expertos consideran "lo mejor de la tv" nos da un panorama amplio de cómo ha evolucionado el entretenimiento en los últimos años.
Sin más preámbulos, estas son las 20 mejores series de lo que va del siglo.
Del 20 al 11
20. The Crown (2016 - 2023)
El drama de la Casa de Windsor nos llevó por seis décadas de personajes, muertes, sucesos y grandes actuaciones. Sus distintas etapas, con elencos diferentes y momentos de mucha tensión, convirtieron a la Corona Británica en uno de los dramas favoritos de la televisión.
19. Chernobyl (2019)
Cuarenta años después, la explosión en la central nuclear de Chernóbil, en la actual Ucrania, sigue siendo el peor accidente nuclear de la historia. La serie es un retrato urgente y metódico que combina la tragedia con el tenso drama de quienes la vivieron, y repasa las pérdidas individuales de una manera desgarradora e indignante.
18. I May Destroy You (2020)
Una joven es violada durante una noche de fiesta en Londres y solo logra recordar destellos fragmentados y opacos. Al dramatizar su experiencia real para la pantalla, la escritora y actriz Michaela Coel le dio un vuelco a la narración autobiográfica, además de abordar temas como la raza, el romance y la amistad.
17. The Americans (2013 - 2018)
Durante seis temporadas, este drama giró en torno a una pareja de espías soviéticos. Creada por el exoficial de la CIA Joe Weisberg, la serie era inteligente, brutal, sensual, divertida y cada vez más triste, a medida que los agentes encubiertos Elizabeth y Philip Jennings se distanciaban entre sí y de sus inocentes hijos. Keri Russell y Matthew Rhys ofrecieron interpretaciones sutiles y notables.
16. The Office UK (2001 - 2003)
Esta versión, y no la estadounidense, inauguró el falso documental en la televisión y consolidó la comedia incómoda. Además, fue el parteaguas que lanzó carreras como las de Ricky Gervais y Martin Freeman, y de otros como John Krasinski y Mindy Kaling, que después brillarían en la versión estadounidense.
15. Six Feet Under (2001 - 2005)
Una muerte y el proceso de duelo posterior en la funeraria y casa de la familia Fisher, en Los Ángeles. Un grupo peculiar, interpretado de manera brillante por Frances Conroy, Peter Krause, Michael C. Hall y Lauren Ambrose, y temas como la infidelidad, el aborto y las relaciones homosexuales hicieron de esta una serie asombrosa.
14. Friday Night Lights (2006 - 2011)
No recibió el reconocimiento que merecía, pero esta serie, basada en el libro de H.G. Bissinger, demostró que un pequeño pueblo de Texas y el equipo de futbol americano de su secundaria podían contener el mundo entero.
13. Girls (2012 - 2017)
Cuando Lena Dunham acababa de salir de la universidad, esbozó una comedia de media hora sobre un grupo de amigas neoyorquinas con mucho estudio y poco trabajo. El resultado fue una serie desordenada, apasionada y esperanzadora, con la que cualquier joven de esa edad podía identificarse.
12. Arrested Development (2003 - 2019)
Todos conocemos una familia disfuncional, pero pocas como los Bluth. La serie ofrecía tramas disparatadas, detalles absurdos y la narración irónica de Ron Howard, todo a un ritmo vertiginoso.
11. The Office US (2005 - 2013)
La versión estadounidense, con Steve Carell como el desafortunado gerente regional de una papelera en apuros, se convirtió en un fenómeno cultural por derecho propio. El público llegó a simpatizar con Michael Scott como nunca lo hizo con David Brent (Ricky Gervais).
El top 10
10. Atlanta (2016 - 2022)
La serie seguía a un círculo de artistas y personajes ligados al mundo artístico, desde casas de trap hasta giras mundiales, pero se permitía tomar desvíos y caminos secundarios. ¿Dónde está Atlanta? En el centro-norte de Georgia, en el corazón del hip-hop estadounidense y en una capital regional de la cultura y el dinamismo afroamericano, llevada a la pantalla de manera perfecta por Donald Glover.
9. Curb Your Enthusiasm (2000 - 2024)
Larry David elevó las pequeñas quejas a una forma de arte desenfrenada mientras recorría Los Ángeles, enfrentándose a quienes violaban su peculiar (pero a menudo razonable) código ético. El resultado fue una comedia incómoda, pero magistral.
8. 30 Rock (2006 - 2013)
Esta sátira de Tina Fey sobre el mundo de la televisión, efervescente pero rigurosamente estructurada, destiló un estilo de absurdismo pop que se remonta a Lucille Ball y Ernie Kovacs, con un toque de sofisticación e inseguridad muy propio de la Generación X.
7. Veep (2012 - 2019)
Julia Louis-Dreyfus ganó seis premios Emmy consecutivos por interpretar a Selina Meyer, la insegura y cobarde vicepresidenta. Eso dice mucho de lo buena que fue esta comedia política de HBO.
6. Game of Thrones (2011 - 2019)
Esta sangrienta epopeya sobre clanes que luchan por el poder mientras se avecina el apocalipsis fue el mayor espectáculo del mundo, y no solo en términos televisivos. Los ejércitos, los dragones, la sangre y los zombis de hielo que arrasaban Westeros son algunos de los momentos más épicos de la televisión.
5. Fleabag (2016 - 2019)
Phoebe Waller-Bridge creó una serie con una antiheroína autodestructiva y sexualmente compulsiva, de mirada pícara y pelo corto. Combina la farsa cómica con la tragedia y rompe con frecuencia la cuarta pared con guiños cómplices.
4. Succession (2018 - 2023)
Narra la feroz e intrincada lucha por el poder dentro de la familia Roy, dueña de Waystar Royco, uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. La trama se desata cuando el patriarca, Logan Roy, sufre un declive de salud y sus cuatro hijos, ambiciosos e increíblemente disfuncionales, compiten y se traicionan para quedarse con el control de la compañía.
3. Mad Men (2007 - 2015)
Ambientada en la glamorosa pero implacable Nueva York de los años 60, sigue la vida de Don Draper, el brillante, enigmático y autodestructivo director creativo de la agencia Sterling Cooper. Usa la nostalgia como mercancía para retratar el choque entre la fachada idílica del sueño americano y la vaciedad moral de sus protagonistas, marcados por el alcoholismo, la infidelidad y las crisis de identidad.
2. The Wire (2002 - 2008)
A través de las intervenciones telefónicas de un grupo policial, la trama se despliega a lo largo de cinco temporadas. Además del mundo de las drogas, explora la decadencia del sistema portuario, la corrupción en la política municipal, las carencias del sistema educativo y la crisis de los medios de comunicación.
1. Breaking Bad (2008 - 2013)
Narra la espectacular metamorfosis de Walter White, un profesor de química de secundaria en Albuquerque, frustrado y sobrecalificado, a quien le diagnostican cáncer de pulmón terminal. Desesperado por asegurar el futuro financiero de su familia antes de morir, decide usar sus conocimientos científicos para fabricar y vender metanfetamina de extrema pureza, y se asocia con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo con muchos problemas.
Fotografías: IMDb