18. I May Destroy You (2020)

Una joven es violada durante una noche de fiesta en Londres y solo logra recordar destellos fragmentados y opacos. Al dramatizar su experiencia real para la pantalla, la escritora y actriz Michaela Coel le dio un vuelco a la narración autobiográfica, además de abordar temas como la raza, el romance y la amistad.

17. The Americans (2013 - 2018)

Durante seis temporadas, este drama giró en torno a una pareja de espías soviéticos. Creada por el exoficial de la CIA Joe Weisberg, la serie era inteligente, brutal, sensual, divertida y cada vez más triste, a medida que los agentes encubiertos Elizabeth y Philip Jennings se distanciaban entre sí y de sus inocentes hijos. Keri Russell y Matthew Rhys ofrecieron interpretaciones sutiles y notables.

16. The Office UK (2001 - 2003)

Esta versión, y no la estadounidense, inauguró el falso documental en la televisión y consolidó la comedia incómoda. Además, fue el parteaguas que lanzó carreras como las de Ricky Gervais y Martin Freeman, y de otros como John Krasinski y Mindy Kaling, que después brillarían en la versión estadounidense.

15. Six Feet Under (2001 - 2005)

Una muerte y el proceso de duelo posterior en la funeraria y casa de la familia Fisher, en Los Ángeles. Un grupo peculiar, interpretado de manera brillante por Frances Conroy, Peter Krause, Michael C. Hall y Lauren Ambrose, y temas como la infidelidad, el aborto y las relaciones homosexuales hicieron de esta una serie asombrosa.

14. Friday Night Lights (2006 - 2011)

No recibió el reconocimiento que merecía, pero esta serie, basada en el libro de H.G. Bissinger, demostró que un pequeño pueblo de Texas y el equipo de futbol americano de su secundaria podían contener el mundo entero.

13. Girls (2012 - 2017)

Cuando Lena Dunham acababa de salir de la universidad, esbozó una comedia de media hora sobre un grupo de amigas neoyorquinas con mucho estudio y poco trabajo. El resultado fue una serie desordenada, apasionada y esperanzadora, con la que cualquier joven de esa edad podía identificarse.

12. Arrested Development (2003 - 2019)

Todos conocemos una familia disfuncional, pero pocas como los Bluth. La serie ofrecía tramas disparatadas, detalles absurdos y la narración irónica de Ron Howard, todo a un ritmo vertiginoso.

11. The Office US (2005 - 2013)

La versión estadounidense, con Steve Carell como el desafortunado gerente regional de una papelera en apuros, se convirtió en un fenómeno cultural por derecho propio. El público llegó a simpatizar con Michael Scott como nunca lo hizo con David Brent (Ricky Gervais).

El top 10

10. Atlanta (2016 - 2022)

La serie seguía a un círculo de artistas y personajes ligados al mundo artístico, desde casas de trap hasta giras mundiales, pero se permitía tomar desvíos y caminos secundarios. ¿Dónde está Atlanta? En el centro-norte de Georgia, en el corazón del hip-hop estadounidense y en una capital regional de la cultura y el dinamismo afroamericano, llevada a la pantalla de manera perfecta por Donald Glover.

9. Curb Your Enthusiasm (2000 - 2024)

Larry David elevó las pequeñas quejas a una forma de arte desenfrenada mientras recorría Los Ángeles, enfrentándose a quienes violaban su peculiar (pero a menudo razonable) código ético. El resultado fue una comedia incómoda, pero magistral.

8. 30 Rock (2006 - 2013)

Esta sátira de Tina Fey sobre el mundo de la televisión, efervescente pero rigurosamente estructurada, destiló un estilo de absurdismo pop que se remonta a Lucille Ball y Ernie Kovacs, con un toque de sofisticación e inseguridad muy propio de la Generación X.

7. Veep (2012 - 2019)

Julia Louis-Dreyfus ganó seis premios Emmy consecutivos por interpretar a Selina Meyer, la insegura y cobarde vicepresidenta. Eso dice mucho de lo buena que fue esta comedia política de HBO.

6. Game of Thrones (2011 - 2019)

Esta sangrienta epopeya sobre clanes que luchan por el poder mientras se avecina el apocalipsis fue el mayor espectáculo del mundo, y no solo en términos televisivos. Los ejércitos, los dragones, la sangre y los zombis de hielo que arrasaban Westeros son algunos de los momentos más épicos de la televisión.

5. Fleabag (2016 - 2019)

Phoebe Waller-Bridge creó una serie con una antiheroína autodestructiva y sexualmente compulsiva, de mirada pícara y pelo corto. Combina la farsa cómica con la tragedia y rompe con frecuencia la cuarta pared con guiños cómplices.

4. Succession (2018 - 2023)

Narra la feroz e intrincada lucha por el poder dentro de la familia Roy, dueña de Waystar Royco, uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. La trama se desata cuando el patriarca, Logan Roy, sufre un declive de salud y sus cuatro hijos, ambiciosos e increíblemente disfuncionales, compiten y se traicionan para quedarse con el control de la compañía.

3. Mad Men (2007 - 2015)

Ambientada en la glamorosa pero implacable Nueva York de los años 60, sigue la vida de Don Draper, el brillante, enigmático y autodestructivo director creativo de la agencia Sterling Cooper. Usa la nostalgia como mercancía para retratar el choque entre la fachada idílica del sueño americano y la vaciedad moral de sus protagonistas, marcados por el alcoholismo, la infidelidad y las crisis de identidad.

2. The Wire (2002 - 2008)

A través de las intervenciones telefónicas de un grupo policial, la trama se despliega a lo largo de cinco temporadas. Además del mundo de las drogas, explora la decadencia del sistema portuario, la corrupción en la política municipal, las carencias del sistema educativo y la crisis de los medios de comunicación.

1. Breaking Bad (2008 - 2013)

Narra la espectacular metamorfosis de Walter White, un profesor de química de secundaria en Albuquerque, frustrado y sobrecalificado, a quien le diagnostican cáncer de pulmón terminal. Desesperado por asegurar el futuro financiero de su familia antes de morir, decide usar sus conocimientos científicos para fabricar y vender metanfetamina de extrema pureza, y se asocia con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo con muchos problemas.

Fotografías: IMDb