La preventa estará disponible a través de los canales oficiales de Cinépolis y Cinemex, tanto en sus plataformas digitales como en los complejos participantes cuando se habilite la cartelera. Pero aquí viene el detalle que puede cambiar tus planes y es que la primera preventa será únicamente para salas Infinity Vision. La venta para otros formatos se anunciará posteriormente.

Así que si tu plan era entrar directamente a buscar una función tradicional, VIP, 4DX o IMAX, tendrás que esperar a que las cadenas confirmen esas opciones.

¿Qué es Infinity Vision y por qué aparece en la preventa?

La espera por Avengers: Doomsday está a punto de convertirse en una carrera por los boletos (Fotografía: IMDb )

Si el término Infinity Vision empezó a aparecer por todas partes y no tienes muy claro qué significa, no eres el único. A diferencia de IMAX o 4DX, Infinity Vision no es una tecnología de proyección, sino una certificación para salas que cumplen determinados estándares de pantalla, imagen, proyección y sonido. La idea es identificar los espacios que ofrecen una experiencia especialmente pensada para películas de gran escala como Avengers: Doomsday.

La decisión tiene además un contexto interesante. Avengers: Doomsday llegará a los cines prácticamente al mismo tiempo que Dune: Parte Tres, que tendrá prioridad en salas IMAX. Ante esto, Disney impulsó Infinity Vision como una alternativa para presentar la cinta en pantallas de gran tamaño y con una experiencia audiovisual cuidada.

Otra forma de decirlo es que si querías IMAX para ver a los Avengers enfrentarse a Doctor Doom, probablemente tendrás que esperar un poco más, porque como ya dijimos esta primera etapa de preventa está completamente enfocada en Infinity Vision.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Ahora sí, la fecha que importa para empezar la cuenta regresiva: Avengers: Doomsday llegará a los cines mexicanos el 17 de diciembre de 2026. México tendrá el estreno un día antes que Estados Unidos, donde llegará el 18 de diciembre.

Y hay otro detalle que hará que esta película se sienta todavía más como evento, pues si las extrañabas, con esta película regresarán las funciones de medianoche a los cines mexicanos. Tanto Cinépolis como Cinemex han anunciado proyecciones que comenzarán durante los primeros minutos del 17 de diciembre.

La película tendrá una duración aproximada de 165 minutos, es decir, dos horas y 45 minutos, así que si eliges una función de medianoche, prepárate para salir de la sala alrededor de las 3 de la mañana, sin contar trailers y anuncios.

Un boleto que puede convertirse en objeto de deseo

La nueva película de Marvel promete convertir diciembre en una nueva batalla por conseguir lugar en el cine. (Fotografía: Cinepolis )

La expectativa alrededor de Avengers: Doomsday no es casual. La película reunirá nuevamente a varios personajes y actores de distintas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, además del regreso de Chris Evans como Steve Rogers y la participación de los integrantes de Los 4 Fantásticos, entre otros personajes.

Por eso, aunque todavía faltan casi tres meses para el estreno, la verdadera carrera comienza mañana. Si quieres estar en una de las primeras funciones, este lunes será el momento de abrir la app, elegir cine y cruzar los dedos para que todavía quede ese asiento que ya sentías tuyo.

Por cierto, ¿ya fuiste a ver Avengers: Endgame Bonus Infinity Vision?