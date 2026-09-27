Si todavía no le has dado play a The Gentlemen, quizá este sea el momento. La serie de Guy Ritchie llegó a Netflix en 2024 con una premisa bastante absurda (sí, así es) un aristócrata que hereda una enorme operación de marihuana escondida en las tierras de su familia y terminó convirtiéndose en una de esas producciones que se disfrutan tanto por la historia como por la manera en que está contada.
5 razones, si es que las necesitabas, para maratonear 'The Gentlemen' hoy
Ahora que la segunda temporada ya está disponible, hay ocho nuevos episodios para volver a meterse en el mundo de Eddie Horniman y Susie Glass. Y sí, hay razones suficientes para verla o incluso darle una segunda pasada, porque siempre hay nuevos detalles.
1. Theo James (y ya, es todo el punto)
Eddie Horniman empieza como un hombre que simplemente quiere resolver el desastre familiar que heredó. Pero entre mansiones inglesas, negocios ilegales y criminales cada vez más peligrosos, el duque de Halstead empieza a descubrir que quizá tiene más talento para este mundo del que imaginaba.
La primera temporada funciona, en buena medida, porque es fantástico verlo pasar de aristócrata desconcertado a alguien cada vez más cómodo en el crimen. En la segunda, ese proceso ya está mucho más avanzado ya ha pasado un año y Eddie está al frente de su imperio, con nuevas ambiciones y muchas más cosas que perder. Y Theo James consigue que incluso cuando Eddie está tomando decisiones cuestionables sea difícil dejar de verlo.
2. Vaya elenco
Kaya Scodelario como Susie Glass es probablemente el mejor acierto de casting de la serie: fría, calculadora y con un control absoluto de cada escena, sin necesitar levantar la voz. Y que podemos decir de Giancarlo Esposito, quien aporta esa gravedad que ya le conocemos de otros papeles turbios, Vinnie Jones cumple exactamente el rol que uno espera de él, y Daniel Ings como el hermano problemático de Eddie funciona como comic relief y como amenaza al mismo tiempo. Para la temporada 2 se suma Michele Morrone, lo que amplía todavía más el tablero.
3. El estilo de Guy Ritchie se siente en cada minuto
Si viste la película protagonizada por Matthew McConaughey saber un poco el ritmo y estilo de Ritchie, pero en la serie el humor negro, los diálogos rápidos, los cambios de ritmo, la violencia exagerada, los personajes excéntricos y ese particular gusto por mezclar lujo británico con criminales de dudosa reputación la hacen aún mejor.
Y sí, la ropa también merece su propio crédito y eso es clave desde la película en donde cada personaje tenía su estilo, pero un estilo muy bien vestido. Entre trajes perfectamente cortados, casas espectaculares y personajes que parecen saber exactamente cómo entrar a una habitación, The Gentlemen es casi tan disfrutable por lo que ves como por lo que sucede.
4. La segunda temporada no se limita a repetir la fórmula
Una de las mejores razones para ver las dos temporadas completas es que la historia realmente avanza. En la primera, Eddie intenta entender qué acaba de heredar y cómo sobrevivir al negocio de los Glass. En la segunda, la escala cambia y Eddie y Susie quieren expandir su operación y eso los lleva a nuevos territorios, nuevos enemigos y nuevos aliados. Italia, Sudamérica y otros escenarios entran en el mapa mientras Eddie también empieza a buscar mayor influencia y poder.
Además, llegan nuevos nombres al elenco, entre ellos Hugh Bonneville, Benedetta Porcaroli, Benjamin Clementine, Chris Eubank Jr. y Maya Jama, mientras regresan Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Daniel Ings, Vinnie Jones y Giancarlo Esposito. Y justo como lo puedes imaginar, si hay más personajes y más negocios, naturalmente, hay más problemas.
5. El tipo de serie que se disfruta más en maratón
Ocho episodios por temporada, capítulos que rondan entre los 40 minutos y poco más de una hora y una historia que termina cada vez metiéndote un poco más en este peculiar mundo criminal. Netflix tiene actualmente las dos temporadas disponibles, así que no hay que esperar entre una y otra.
Además, la segunda temporada llegó con una recepción crítica positiva: actualmente registra 86% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, frente al 75% de la primera temporada, aunque estas cifras pueden cambiar conforme se incorporan nuevas reseñas. Pero quizá el mejor argumento sea otro: The Gentlemen no te pide que te tomes demasiado en serio lo que estás viendo, solo que te sientes, conozcas a este grupo de aristócratas, criminales, empresarios y personajes completamente desquiciados y disfrutes del viaje.