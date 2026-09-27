2. Vaya elenco

Kaya Scodelario regresa como Susie Glass, uno de los personajes más interesantes de The Gentlemen. (Fotografía: IMDb )

Kaya Scodelario como Susie Glass es probablemente el mejor acierto de casting de la serie: fría, calculadora y con un control absoluto de cada escena, sin necesitar levantar la voz. Y que podemos decir de Giancarlo Esposito, quien aporta esa gravedad que ya le conocemos de otros papeles turbios, Vinnie Jones cumple exactamente el rol que uno espera de él, y Daniel Ings como el hermano problemático de Eddie funciona como comic relief y como amenaza al mismo tiempo. Para la temporada 2 se suma Michele Morrone, lo que amplía todavía más el tablero.

3. El estilo de Guy Ritchie se siente en cada minuto

Trajes impecables, lujo británico y una buena dosis de caos: así se vive el universo de The Gentlemen. (Fotografía: IMDb)

Si viste la película protagonizada por Matthew McConaughey saber un poco el ritmo y estilo de Ritchie, pero en la serie el humor negro, los diálogos rápidos, los cambios de ritmo, la violencia exagerada, los personajes excéntricos y ese particular gusto por mezclar lujo británico con criminales de dudosa reputación la hacen aún mejor.

Y sí, la ropa también merece su propio crédito y eso es clave desde la película en donde cada personaje tenía su estilo, pero un estilo muy bien vestido. Entre trajes perfectamente cortados, casas espectaculares y personajes que parecen saber exactamente cómo entrar a una habitación, The Gentlemen es casi tan disfrutable por lo que ves como por lo que sucede.

4. La segunda temporada no se limita a repetir la fórmula

Entre mansiones, negocios ilegales y criminales, la vida de Eddie está muy lejos de ser tranquila. (Fotografía: IMDb )

Una de las mejores razones para ver las dos temporadas completas es que la historia realmente avanza. En la primera, Eddie intenta entender qué acaba de heredar y cómo sobrevivir al negocio de los Glass. En la segunda, la escala cambia y Eddie y Susie quieren expandir su operación y eso los lleva a nuevos territorios, nuevos enemigos y nuevos aliados. Italia, Sudamérica y otros escenarios entran en el mapa mientras Eddie también empieza a buscar mayor influencia y poder.

Además, llegan nuevos nombres al elenco, entre ellos Hugh Bonneville, Benedetta Porcaroli, Benjamin Clementine, Chris Eubank Jr. y Maya Jama, mientras regresan Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Daniel Ings, Vinnie Jones y Giancarlo Esposito. Y justo como lo puedes imaginar, si hay más personajes y más negocios, naturalmente, hay más problemas.

5. El tipo de serie que se disfruta más en maratón

Ocho episodios por temporada, capítulos que rondan entre los 40 minutos y poco más de una hora y una historia que termina cada vez metiéndote un poco más en este peculiar mundo criminal. Netflix tiene actualmente las dos temporadas disponibles, así que no hay que esperar entre una y otra.

Además, la segunda temporada llegó con una recepción crítica positiva: actualmente registra 86% en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, frente al 75% de la primera temporada, aunque estas cifras pueden cambiar conforme se incorporan nuevas reseñas. Pero quizá el mejor argumento sea otro: The Gentlemen no te pide que te tomes demasiado en serio lo que estás viendo, solo que te sientes, conozcas a este grupo de aristócratas, criminales, empresarios y personajes completamente desquiciados y disfrutes del viaje.