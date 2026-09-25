Morelia se prepara: llegan Guillermo del Toro y lo mejor del cine mexicano al FICM 2026.

Lo mexicano manda: 96 películas en competencia

Este año son 96 títulos los que se disputan las secciones oficiales: 12 en Largometraje Mexicano, 12 en Documental Mexicano, 64 en Cortometraje (17 de animación, 11 de documental y 36 de ficción) y 8 en la Sección Michoacana. Entre los nombres que compiten por Largometraje destacan Diego Luna con Ceniza en la boca, la misma que ya dio de qué hablar en Cannes, Rodrigo Plá con Los nuevos, Kate del Castillo debutando como directora con el corto Zumbido, y Nicolás Pereda con Lo demás es ruido. Ojo con este dato: los ganadores de ficción, documental y animación en cortometraje, y de largometraje documental, quedan automáticamente elegibles para el Oscar.



El festival también le dedica un espacio entero a la memoria: habrá un homenaje a Janet Alcoriza, guionista y actriz clave de la Época de Oro, con cuatro películas donde escribió el guion y una exposición fotográfica dedicada a su legado. A eso se suma la celebración de los 35 años de La mujer de Benjamín, ópera prima de Carlos Carrera, quien estará presente para la función.

La noche que todos esperábamos