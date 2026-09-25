Ya lo dijeron en conferencia, la fiesta más importante del cine mexicano vuelve a Morelia del 16 al 25 de octubre, y esta vez el foco está puesto, más que nunca, en lo hecho en México.
Morelia se prepara: llegan Guillermo del Toro y lo mejor del cine mexicano al FICM 2026.
Lo mexicano manda: 96 películas en competencia
Este año son 96 títulos los que se disputan las secciones oficiales: 12 en Largometraje Mexicano, 12 en Documental Mexicano, 64 en Cortometraje (17 de animación, 11 de documental y 36 de ficción) y 8 en la Sección Michoacana. Entre los nombres que compiten por Largometraje destacan Diego Luna con Ceniza en la boca, la misma que ya dio de qué hablar en Cannes, Rodrigo Plá con Los nuevos, Kate del Castillo debutando como directora con el corto Zumbido, y Nicolás Pereda con Lo demás es ruido. Ojo con este dato: los ganadores de ficción, documental y animación en cortometraje, y de largometraje documental, quedan automáticamente elegibles para el Oscar.
El festival también le dedica un espacio entero a la memoria: habrá un homenaje a Janet Alcoriza, guionista y actriz clave de la Época de Oro, con cuatro películas donde escribió el guion y una exposición fotográfica dedicada a su legado. A eso se suma la celebración de los 35 años de La mujer de Benjamín, ópera prima de Carlos Carrera, quien estará presente para la función.
La noche que todos esperábamos
La inauguración corre por cuenta de Jonás Cuarón con Campeón gabacho, producida por su padre Alfonso Cuarón y protagonizada por Juan Daniel García Treviño, con Rubén Blades, Rosario Dawson y Dolores Heredia en el elenco. Pero lo que nos tiene más emocionados llega con la Función de Gala: Guillermo del Toro, en vivo y a todo color, estará presente para celebrar los 20 años de El laberinto del fauno en versión remasterizada 4K.
Invitados que justifican el boleto
Gael García Bernal llega con Hombre al agua, Demián Bichir presenta el documental Mujer santuario y una función especial de Without Blood de Angelina Jolie, y Diego Boneta regresa a Morelia con Killing Castro, donde comparte créditos con Al Pacino. El jurado de Largometraje Mexicano lo preside Juan Antonio Bayona, acompañado por Gabriela Ortiz y Jaione Camborda, mientras Carlos Reygadas y James Gray también estarán presentes con proyecciones especiales.
Con siete sedes entre Morelia y Pátzcuaro, funciones gratuitas en nuestrocine.mx y una acreditación desde $600 pesos, el FICM vuelve a confirmar lo que ya sabíamos: el cine mexicano no necesita a nadie más para llenar una sala, aunque venga acompañado del fauno más querido del país.