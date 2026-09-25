Este jueves, DC Studios liberó el tráiler final de Clayface, y con él quedó claro que no estamos ante una película de superhéroes convencional. La cinta lleva el body horror al universo de DC con la historia de Matt Hagen, un actor que queda desfigurado y se somete a un procedimiento experimental que termina transformando su cuerpo en arcilla.
TRÁILER | Último adelanto antes de la película y la pregunta sigue, ¿quién es Clayface?
El adelanto muestra a Hagen atravesando efectos secundarios perturbadores que afectan su percepción de la realidad y lo hunden en un camino de venganza autodestructiva.
No es casualidad que el tono se sienta tan crudo, se trata de la primera película del Universo DC que recibe una clasificación R en por su violencia gráfica, y el director James Watkins ha sido muy claro sobre su enfoque, asegurando que cree en el poder del misterio y la sugerencia, más que en mostrarlo todo de golpe.
¿Quién es Clayface en los cómics?
Antes de ser una amenaza cinematográfica, Clayface ya era uno de los villanos más resbaladizos, literal y figuradamente, del universo de Batman. Se trata de un monstruo mutante prácticamente indestructible y uno de los transformistas más hábiles y peligrosos del universo DC, capaz de moverse entre distintos roles con la misma fluidez que el barro que compone su cuerpo.
Lo curioso es que Clayface no es un solo personaje, sino un título que varios villanos han portado a lo largo de la historia. A la fecha, ocho personajes diferentes han llevado oficialmente el manto de Clayface en algún momento, desde la víctima de un accidente trágico hasta un criminal que descubrió los secretos de una arcilla mágica. Debutó en Detective Comics #40, allá por 1940, y desde entonces se ha ganado fama de ser criminalmente ingenioso y casi imposible de destruir.
De qué trata la película, reparto y fecha de estreno
La cinta reinterpreta a Matt Hagen desde cero. Lo presenta como un hombre que logró convertirse en estrella de Hollywood tras crecer en las calles de Gotham, hasta que las acciones de un jefe criminal lo dejan gravemente desfigurado. Sin apoyo ni salida, acepta el tratamiento experimental que promete devolverle el rostro y que termina por desatar todo lo contrario.
El reparto está encabezado por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, junto a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. Está codirigida en el guion por Mike Flanagan (creador de The Haunting of Hill House) y Hossein Amini, bajo la dirección de James Watkins, con producción de Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran.
La nueva cinta del villano de Batman se estrena en cines de México el 22 de octubre de 2026, mientras que Warner Bros. programó el estreno comercial en el mercado estadounidense un día después, el 23 de octubre.