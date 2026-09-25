Lo curioso es que Clayface no es un solo personaje, sino un título que varios villanos han portado a lo largo de la historia. A la fecha, ocho personajes diferentes han llevado oficialmente el manto de Clayface en algún momento, desde la víctima de un accidente trágico hasta un criminal que descubrió los secretos de una arcilla mágica. Debutó en Detective Comics #40, allá por 1940, y desde entonces se ha ganado fama de ser criminalmente ingenioso y casi imposible de destruir.

De qué trata la película, reparto y fecha de estreno

James Watkins, director conocido por su trabajo en el género de terror, está al frente del proyecto. (Fotografía: IMDb )

La cinta reinterpreta a Matt Hagen desde cero. Lo presenta como un hombre que logró convertirse en estrella de Hollywood tras crecer en las calles de Gotham, hasta que las acciones de un jefe criminal lo dejan gravemente desfigurado. Sin apoyo ni salida, acepta el tratamiento experimental que promete devolverle el rostro y que termina por desatar todo lo contrario.

El reparto está encabezado por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, junto a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. Está codirigida en el guion por Mike Flanagan (creador de The Haunting of Hill House) y Hossein Amini, bajo la dirección de James Watkins, con producción de Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran.

La nueva cinta del villano de Batman se estrena en cines de México el 22 de octubre de 2026, mientras que Warner Bros. programó el estreno comercial en el mercado estadounidense un día después, el 23 de octubre.