Los aficionados al terror debaten constantemente cuál es la mejor cinta del género, y hasta hoy no hay una respuesta única. Los miedos son distintos para cada persona y el género se ha reinventado una y otra vez, dejando grandes joyas en el camino. Aun así, entre tantos buenos ejemplos, hay un título que ha calado hondo en el público: Siniestro.
¿Qué hace de 'Siniestro' la película más aterradora de la historia?
La historia detrás del terror
Dirigida por Scott Derrickson y estrenada en 2012, Siniestro sigue a Ellison Oswalt (Ethan Hawke), un escritor de novelas de crímenes reales que se muda con su familia a una casa donde ocurrió un asesinato brutal, todo con el fin de investigar para su próximo libro. En el ático descubre proyectores y rollos en súper 8 que registran homicidios cometidos por los propios niños desaparecidos de cada familia, todos conectados a un antiguo demonio pagano llamado Bughuul, que manipula a los menores para consumir sus almas.
Lo que dice la ciencia
El argumento ya resulta bastante perturbador, pero hay datos que respaldan por qué esta película ha sido calificada como la más aterradora de la historia. El estudio The Science of Scare Project monitoreó los signos vitales de un grupo mientras veía la cinta.
La muestra arrancó con un ritmo cardíaco promedio de 64 lpm (latidos por minuto). En los momentos de mayor tensión se registraron picos de 86 lpm, y en la escena más aterradora se alcanzó un máximo de 131 lpm, un récord que ni las producciones más recientes han logrado superar.
Los elementos que la hacen inolvidable
Pero como ya mencionamos, no es solo la trama, Siniestro logra su efecto gracias a la combinación de varios elementos.
La música es uno de ellos. Christopher Young compuso una partitura que mezcla sonidos ominosos, voces distorsionadas y susurros que mantienen al espectador en tensión constante. La atmósfera es igual de importante; el director construyó la sensación de que algo terrible está a punto de suceder en cualquier momento, aunado a la iluminación, la ambientación y el encuadre generan una sensación de peligro permanente.
Un villano aterrador es otra pieza clave. Bughuul es un antiguo dios babilónico cuya historia gira en torno a engañar niños para que cometan actos terribles. Una de las escenas muestra lo que este personaje les ha hecho a sus víctimas a lo largo del tiempo, y esa imagen se queda grabada en la mente incluso después de que termina la película. Estas escenas se presentan como grabaciones caseras en súper 8, un formato antiguo que refuerza la sensación perturbadora de estar viendo algo que no deberíamos ver.
Y por supuesto, está el terror psicológico, del que ya hemos hablado antes. Siniestro explora el miedo a que el mal corrompa el núcleo familiar más íntimo: los hijos. Esto convierte a la casa en un personaje más, una trampa sin salida que envuelve toda la trama.
El final de Siniestro no es un cierre cualquiera, sino uno de los desenlaces más devastadores del terror moderno: cuando Ellison decide quemar las cintas y huir para proteger a su familia, esa misma huida activa la trampa de Bughuul, revelando que no hay escape posible; el golpe más brutal llega al descubrir que los asesinatos no los cometió el demonio, sino los propios hijos poseídos, destruyendo la idea de la familia como refugio seguro, y todo culmina en una escena de calma asfixiante donde Ellison bebe el café envenenado por su hija sin poder reaccionar, mientras la masacre de los Oswalt se suma como una nueva cinta a la colección del proyector, confirmando que el horror de Bughuul es un ciclo que jamás termina.