Joe Russo explicó que existe una progresión natural entre Endgame y Doomsday, incluso tomando en cuenta todas las historias que Marvel Studios ha contado durante los últimos años. Ver la película de 2019, con las nuevas escenas, es importante para comprender hacia dónde se dirige la nueva entrega de los Vengadores.

Esto también pone bajo otra perspectiva el regreso de Robert Downey Jr. al UCM, ahora no como Iron Man, sino como Doctor Doom, el gran antagonista de la siguiente película. Si Endgame cerró el recorrido de Tony Stark, Doomsday traerá de vuelta al actor que durante más de una década fue el rostro de Marvel, pero desde un lugar completamente distinto.

Robert Downey Jr. volverá al UCM, pero esta vez dejará atrás a Iron Man para interpretar a Doctor Doom, el nuevo gran villano. (Fotografía: IMDb)

Y quizá ahí está parte de la razón por la que regresar al final de la Saga del Infinito cobra tanto sentido: antes de conocer esta nueva versión de Downey Jr. dentro del universo Marvel, el estudio quiere recordarnos exactamente dónde terminó la anterior.

¿Nostalgia o una nueva estrategia de Marvel?

No podemos ignorar que detrás del reestreno también existe un factor nostalgia. Endgame fue uno de esos fenómenos que difícilmente se pueden separar de la experiencia de haberlos visto en una sala llena: los aplausos cuando el Capitán América levantó el Mjolnir, los portales abriéndose o aquel “I am Iron Man” que cerró el viaje de Tony Stark.

Desde entonces, Marvel ha estrenado decenas de películas y series, introducido nuevos personajes y llevado al UCM de lleno hacia el multiverso. Sin embargo, pocas producciones han conseguido replicar la sensación de evento cinematográfico que rodeó a Infinity War y Endgame.

La batalla contra Thanos reunió a los héroes más poderosos de la Tierra y marcó el cierre de la Saga del Infinito. (Fotografía: IMDb)

No es casualidad que los hermanos Russo estén nuevamente detrás de la dirección. Después de Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Infinity War y Endgame, los cineastas regresan para encargarse de una historia que nuevamente reunirá a diferentes rincones del UCM.

¿Cuándo regresa

Avengers: Endgame

a los cines de México?

Avengers: Endgame Encore llega hoy, 24 de septiembre de 2026. La película estará disponible en complejos seleccionados de Cinépolis y Cinemex, con funciones dobladas y subtituladas, además de diferentes formatos premium.

Entre las novedades se encuentra Infinity Vision, una certificación de proyección premium impulsada por Disney que busca mejorar la experiencia visual y sonora. También habrá exhibiciones en otros formatos, aunque la disponibilidad, los horarios y los precios dependerán de cada cine

Lo importante, sin embargo, estará al final de esas más de tres horas: el material exclusivo de Avengers: Doomsday que Marvel ha preparado como adelanto de la siguiente película.

Así que sí, volver a ver Endgame significa regresar por unas horas a 2019 y revivir uno de los momentos más grandes del UCM. Pero esta vez hay una diferencia: cuando las luces de la sala se enciendan, Marvel no quiere que miremos únicamente hacia el pasado, sino hacia lo que viene después.