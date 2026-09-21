El tráiler deja ver a un Cliff Booth más grande, pero con prácticamente la misma actitud despreocupada que lo convirtió en uno de los personajes favoritos de Once Upon a Time in Hollywood. Hay autos, golpes, armas, personajes sospechosos y, por supuesto, ese aire de misterio que siempre ha rodeado al personaje.

David Fincher toma el lugar de Tarantino

El primer tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth muestra el regreso del personaje de Once Upon a Time in Hollywood. (Fotografía: IMDb )

Aunque el personaje nació de la imaginación de Quentin Tarantino, esta vez será David Fincher quien se siente en la silla del director. Tarantino, por su parte, escribió el guion de la película, mientras que Brad Pitt vuelve a ponerse en los zapatos de Cliff Booth.

El cambio resulta especialmente interesante porque, aunque la historia parte de un personaje creado por Tarantino, el estilo de Fincher promete llevarlo hacia un terreno distinto. La película conserva algunos de los elementos que hicieron memorable a Cliff, pero ahora se encuentra con una historia de asesinatos, chantajes, robos y extorsiones en el Hollywood de finales de los setenta.

Y sí, también hay un nuevo misterio alrededor de Booth. Porque si algo aprendimos en Once Upon a Time in Hollywood es que probablemente nunca sabremos del todo qué ha hecho Cliff antes de entrar en escena. Esa combinación entre su pasado, sus habilidades y la facilidad con la que parece meterse en problemas es, precisamente, parte de su encanto.

¿Cuándo podremos ver a Cliff Booth?

David Fincher dirige la nueva película protagonizada por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino. (Fotografía: IMDb )

Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegará primero a las salas de cine IMAX el 25 de noviembre de 2026 y posteriormente estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.

Así que sí, Cliff Booth está de regreso. Y aunque Rick Dalton ya no esté para llamarlo desde el otro lado de la alberca, parece que Hollywood todavía tiene suficientes problemas como para mantener ocupado a su doble de riesgo favorito.

Después de todo, algunas personas buscan trabajo. Cliff Booth encuentra problemas. Y, por lo que vemos en este primer tráiler, los problemas también saben perfectamente dónde encontrarlo.