Quentin Tarantino tiene un portafolio de personajes que quedaron para la historia del cine y uno de los últimos fue Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, quien, a pesar de no ser precisamente el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, logró que el carisma de este doble de riesgo y fiel amigo de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) se ganara el cariño del público, lo suficiente para tener su propia película.
Brad Pitt regresa a su papel como Cliff Booth y ya hay primer tráiler
Quentin Tarantino tiene un portafolio de personajes que quedaron para la historia del cine y uno de los últimos fue Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, quien, a pesar de no ser precisamente el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, logró que el carisma de este doble de riesgo y fiel amigo de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) se ganara el cariño del público, lo suficiente para tener su propia película.
El carisma del personaje, sumado al de Pitt, su lealtad inquebrantable a Rick Dalton, la reputación y los rumores sobre su pasado que le añaden capas de peligro y fascinación, además de que es un verdadero héroe de acción, hicieron que Booth consiguiera su propia cinta. Y hoy se estrenó el primer tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth.
Cliff Booth vuelve, pero el Hollywood que conocimos ya cambió
La nueva historia nos lleva hasta 1977, ocho años después de los acontecimientos que vimos en Érase una vez en Hollywood. Cliff ya no está en el mismo Hollywood que conocimos junto a Rick Dalton, pero eso no significa que haya dejado atrás los problemas.
Ahora, Booth se ha convertido en una especie de solucionador de problemas para las personas que viven y trabajan alrededor de la industria. La película juega precisamente con esa idea: un hombre que sabe pelear, sobrevivir y moverse en los rincones más extraños de Los Ángeles, justo cuando Hollywood vuelve a necesitar a alguien como él.
El tráiler deja ver a un Cliff Booth más grande, pero con prácticamente la misma actitud despreocupada que lo convirtió en uno de los personajes favoritos de Once Upon a Time in Hollywood. Hay autos, golpes, armas, personajes sospechosos y, por supuesto, ese aire de misterio que siempre ha rodeado al personaje.
David Fincher toma el lugar de Tarantino
Aunque el personaje nació de la imaginación de Quentin Tarantino, esta vez será David Fincher quien se siente en la silla del director. Tarantino, por su parte, escribió el guion de la película, mientras que Brad Pitt vuelve a ponerse en los zapatos de Cliff Booth.
El cambio resulta especialmente interesante porque, aunque la historia parte de un personaje creado por Tarantino, el estilo de Fincher promete llevarlo hacia un terreno distinto. La película conserva algunos de los elementos que hicieron memorable a Cliff, pero ahora se encuentra con una historia de asesinatos, chantajes, robos y extorsiones en el Hollywood de finales de los setenta.
Y sí, también hay un nuevo misterio alrededor de Booth. Porque si algo aprendimos en Once Upon a Time in Hollywood es que probablemente nunca sabremos del todo qué ha hecho Cliff antes de entrar en escena. Esa combinación entre su pasado, sus habilidades y la facilidad con la que parece meterse en problemas es, precisamente, parte de su encanto.
¿Cuándo podremos ver a Cliff Booth?
Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegará primero a las salas de cine IMAX el 25 de noviembre de 2026 y posteriormente estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.
Así que sí, Cliff Booth está de regreso. Y aunque Rick Dalton ya no esté para llamarlo desde el otro lado de la alberca, parece que Hollywood todavía tiene suficientes problemas como para mantener ocupado a su doble de riesgo favorito.
Después de todo, algunas personas buscan trabajo. Cliff Booth encuentra problemas. Y, por lo que vemos en este primer tráiler, los problemas también saben perfectamente dónde encontrarlo.