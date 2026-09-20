Pierce Brosnan da vida a Conrad Harrigan, líder de una familia marcada por el poder y la violencia. (Fotografía: Cortesía )



En sus propias palabras, ellos se necesitan con una intensidad que roza la desesperación. Su vínculo es, al mismo tiempo, refugio y condena; una historia de amor capaz de sobrevivir a la cárcel, la violencia y el horror de todo aquello que ambos han hecho, según cuentan en una entrevista exclusiva con Life and Style. “Conrad necesita a Maeve; ella lo es todo para mí. Hay una escena tan hermosa al final de la primera temporada, cuando ella está en la cárcel —yo estoy en la cárcel— y él le escribió ese discurso tan hermoso: ‘Y amo hasta los huesos que tienes’. Es muy romántico, es un romanticismo casi brutal. Y los dos están, de alguna manera, desesperados el uno por el otro, y lo saben. Sí, saben que estar solos, sin el otro, es algo mucho menor, algo que no funciona. Se necesitan, totalmente, y sin cuestionarlo”, explica Pierce Brosnan.

Para Helen Mirren, esa relación resulta perturbadora precisamente porque contiene algo reconocible. “Creo que la relación entre los personajes es muy identificable para cualquiera que tenga pareja, ¿no? Pero, al mismo tiempo, hay un horror absoluto en lo que hacen los dos. Entonces, creo que, en cierta forma, ahí está la magia de la relación: es muy identificable de una manera y, al mismo tiempo, completamente ajena a cómo vivimos en realidad. Creo que eso es lo que fascina de esos personajes”.