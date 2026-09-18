Y hay una pequeña coincidencia que hace todavía más interesante su llegada. Berger y Pitt ya trabajaron juntos en The Riders, una película de A24 que ambos terminaron recientemente. Esa colaboración habría servido como punto de partida para que el director se sumara también a esta nueva aventura zombi.

La primera entrega de ‘Guerra Mundial Z’ llegó a los cines en 2013. (Fotografía: IMDb )

¿De qué tratará ‘Guerra Mundial Z 2’?

Aquí es donde todavía hay más preguntas que respuestas. Los detalles de la trama se mantienen en secreto y tampoco se ha confirmado qué otros personajes de la primera película podrían regresar. Lo que sí está claro es que Pitt retomará a Gerry Lane, el antiguo investigador de Naciones Unidas que en la primera cinta recorrió distintos puntos del mundo buscando una forma de detener la pandemia zombi.

La nueva película volverá a estar basada en el universo creado por Max Brooks, cuya novela World War Z: An Oral History of the Zombie War sirvió como inspiración para la cinta de 2013. Eso sí, la primera película tomó varias libertades respecto al libro, por lo que todavía no se sabe qué dirección tomará esta continuación.

Brad Pitt y Edward Berger trabajarán juntos en ‘Guerra Mundial Z 2’. (Fotografía: IMDb )

Por ahora tampoco hay una fecha de estreno anunciada por Paramount. Así que, aunque la secuela finalmente dejó atrás el limbo en el que estuvo durante años, todavía falta conocer cuándo comenzará oficialmente el rodaje y qué historia nos espera. Lo que sí parece confirmado es que, 13 años después, Brad Pitt volverá a correr entre zombis y considerando todo lo que tuvo que pasar esta película para llegar hasta aquí, eso ya es noticia suficiente.