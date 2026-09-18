Hay películas que tienen una secuela casi inmediatamente después de convertirse en un éxito y luego está Guerra Mundial Z, cinta que llegó a los cines en 2013, recaudó más de 540 millones de dólares y, aun así, su continuación tardó más de una década en volver a tomar forma, aunque por estos 13 años nos dejó creer que nunca llegaría.
Después de 13 años, Brad Pitt regresa al apocalipsis de ‘Guerra Mundial Z 2’
Ahora, después de años de cambios, proyectos descartados y nombres que estuvieron a punto de hacerse cargo de la película, Brad Pitt regresará como Gerry Lane para enfrentarse nuevamente a un mundo al borde del colapso. Y esta vez no lo hará solo: Edward Berger, director de Sin novedad en el frente y Cónclave, estará detrás de la cámara.
De proyecto imposible a secuela en marcha
Desde el éxito de la primera entrega, Paramount intentó encontrar la manera de continuar la historia. Hubo distintas versiones del proyecto y hasta se contempló a David Fincher como director, con Pitt nuevamente al frente. Sin embargo, los problemas relacionados con el presupuesto terminaron por frenar aquella versión y la película quedó en pausa durante años.
Por eso, el anuncio actual resulta nos tiene emocionados. Guerra Mundial Z 2 ya cuenta con un nuevo equipo creativo; Dennis Kelly será el encargado del guion, mientras que Pitt también producirá la película junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner a través de Plan B Entertainment. Berger, por su parte, será productor ejecutivo además de director.
Y hay una pequeña coincidencia que hace todavía más interesante su llegada. Berger y Pitt ya trabajaron juntos en The Riders, una película de A24 que ambos terminaron recientemente. Esa colaboración habría servido como punto de partida para que el director se sumara también a esta nueva aventura zombi.
¿De qué tratará ‘Guerra Mundial Z 2’?
Aquí es donde todavía hay más preguntas que respuestas. Los detalles de la trama se mantienen en secreto y tampoco se ha confirmado qué otros personajes de la primera película podrían regresar. Lo que sí está claro es que Pitt retomará a Gerry Lane, el antiguo investigador de Naciones Unidas que en la primera cinta recorrió distintos puntos del mundo buscando una forma de detener la pandemia zombi.
La nueva película volverá a estar basada en el universo creado por Max Brooks, cuya novela World War Z: An Oral History of the Zombie War sirvió como inspiración para la cinta de 2013. Eso sí, la primera película tomó varias libertades respecto al libro, por lo que todavía no se sabe qué dirección tomará esta continuación.
Por ahora tampoco hay una fecha de estreno anunciada por Paramount. Así que, aunque la secuela finalmente dejó atrás el limbo en el que estuvo durante años, todavía falta conocer cuándo comenzará oficialmente el rodaje y qué historia nos espera. Lo que sí parece confirmado es que, 13 años después, Brad Pitt volverá a correr entre zombis y considerando todo lo que tuvo que pasar esta película para llegar hasta aquí, eso ya es noticia suficiente.