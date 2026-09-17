La primera temporada de Stranger Things: Relatos del 85 tuvo un recibimiento mixto, pero eso no quita que nos emocione regresar a Hawkins para una nueva entrega de este spin-off animado, que nos sitúa cronológicamente entre la segunda y tercera temporada de la serie original.
‘Stranger Things’ está de vuelta: ‘Relatos del 85’, temporada 2, llega a Netflix hoy
Si no viste la primera parte, el conflicto central presenta al grupo de amigos enfrentándose a extraños fenómenos paranormales y criaturas que aparecen a pesar de que Once cerró el portal al Upside Down al final de la segunda temporada.
Los protagonistas siguen siendo los que ya conocemos: Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max, así como un nuevo personaje llamado Nikki Baxter, una chica que los acompaña en sus misiones.
Y es que el universo de Stranger Things ha dado pie a muchas historias que van más allá de las que ya conocemos en la serie. Esta caricatura funciona como un homenaje a los programas ochenteros que veías por la mañana un sábado mientras desayunabas.
Por otro lado, también está Stranger Things: The First Shadow, una obra de teatro que funciona como precuela y cuenta los orígenes de Vecna, la adolescencia de Henry Creel y cómo terminó convirtiéndose en el amo y señor del Upside Down. De hecho, la última temporada de la serie estaba fuertemente relacionada con esta obra, desde el refugio de Max hasta la cueva del pasado de Henry.
¿De qué trata la segunda temporada de Relatos del 85?
Pero volviendo a la segunda temporada de Stranger Things: Relatos del 85, la historia regresará a Hawkins durante el invierno, esta vez en vísperas de San Valentín.
En esta ocasión, el grupo investigará la fundación del pueblo y el misterio de Samuel Hawkins. Alejándose de los monstruos que ya conocemos y muy al estilo de Scooby-Doo, los protagonistas se enfrentarán a extrañas flores brillantes, un fantasma desconocido y criaturas llamadas hate sprites, que están desatando el caos bajo el hielo.
La segunda temporada se compone de 10 capítulos de media hora cada uno. Y aunque para muchos siempre es grato volver a la serie, hay quienes opinan que hay que saber cuándo retirarse, especialmente con una historia que se siente cada vez más lejana a la trama original de Hawkins y más cercana a una caricatura al estilo de Scooby-Doo, con fantasmas y situaciones poco relacionadas con el Upside Down.
Por ahora, la oportunidad de volver a Hawkins está aquí. Stranger Things: Relatos del 85 estrena hoy su segunda temporada en Netflix.