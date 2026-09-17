Si no viste la primera parte, el conflicto central presenta al grupo de amigos enfrentándose a extraños fenómenos paranormales y criaturas que aparecen a pesar de que Once cerró el portal al Upside Down al final de la segunda temporada.

Los protagonistas siguen siendo los que ya conocemos: Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max, así como un nuevo personaje llamado Nikki Baxter, una chica que los acompaña en sus misiones.

Y es que el universo de Stranger Things ha dado pie a muchas historias que van más allá de las que ya conocemos en la serie. Esta caricatura funciona como un homenaje a los programas ochenteros que veías por la mañana un sábado mientras desayunabas.

Por otro lado, también está Stranger Things: The First Shadow, una obra de teatro que funciona como precuela y cuenta los orígenes de Vecna, la adolescencia de Henry Creel y cómo terminó convirtiéndose en el amo y señor del Upside Down. De hecho, la última temporada de la serie estaba fuertemente relacionada con esta obra, desde el refugio de Max hasta la cueva del pasado de Henry.

¿De qué trata la segunda temporada de Relatos del 85?