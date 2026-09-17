¿Cuántas veces fuiste al cine a ver Spider-Man: Brand New Day? Porque, dependiendo de tu respuesta, es muy posible que hayas contribuido al éxito de la que ahora es considerada como la película más taquillera de todos los tiempos, por lo menos en su país de origen.
¡Bien hecho, Spider-Man! Brand New Day es ahora la película más taquillera de la historia
El 29 de julio se estrenó Spider-Man: Brand New Day, marcando el regreso de Tom Holland al traje del arácnido después de cinco años, cuando No Way Home abrió las puertas del multiverso con sus otras dos versiones de Spider-Man.
Tras casi siete semanas en cartelera, Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Jacob Batalon se convirtieron en los protagonistas de una película que ya superó a otras grandes cintas como Star Wars: El despertar de la Fuerza.
Un récord que hizo historia en Estados Unidos
Pero, reitero, este logro corresponde únicamente al mercado doméstico, es decir, Estados Unidos y Canadá, donde la película superó a la ya mencionada Star Wars: El despertar de la Fuerza (936.6 millones de dólares), así como a Avengers: Endgame (858.3 millones), Spider-Man: No Way Home (814.1 millones) y Avatar (785.2 millones).
Ahora, si nos vamos al historial a nivel mundial, varias de estas películas se mantienen entre las más taquilleras, aunque el lugar cambia. Avatar se encuentra en la primera posición con 2,924 millones de dólares, seguida por Avengers: Endgame, con 2,779 millones, y ahora sí, Spider-Man: Brand New Day, con 2,453 millones de dólares.
Eso no le quita mérito. Además, este no es el único hito que ha conseguido la cinta. El arácnido hizo de esta película la de mayor estreno en taquilla de todos los tiempos, el segundo mejor a nivel mundial, la de mayor recaudación en preventa de todos los tiempos y la película que más rápido alcanzó los 500 millones de dólares en Estados Unidos, entre muchos otros récords.
Spider-Man llega en un momento clave para Marvel
Este no puede verse como un logro individual. El cine de superhéroes no ha estado pasando por su mejor momento y, desde Endgame, los resultados en taquilla para Marvel no han sido los mejores.
El éxito de Spider-Man inyecta una dosis de energía en un momento crucial para la productora, especialmente ante el estreno de Avengers: Doomsday, una de las grandes apuestas del UCM y la que promete ser su evento cinematográfico más ambicioso.
El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, atribuye el asombroso éxito de taquilla de Spider-Man al amor que el público le tiene a Peter Parker y al carisma de Tom Holland, quien ahora es el actor más taquillero de todos los tiempos.
Por si fuera poco, Brand New Day contribuyó a que este verano se convirtiera en el más taquillero de la historia a nivel mundial, con una recaudación de 4.765 millones de dólares, superando el récord anterior de 2013. Otros éxitos de taquilla de este verano fueron La Odisea de Christopher Nolan , Toy Story 5 y El diablo viste de Prada 2 .