Eso no le quita mérito. Además, este no es el único hito que ha conseguido la cinta. El arácnido hizo de esta película la de mayor estreno en taquilla de todos los tiempos, el segundo mejor a nivel mundial, la de mayor recaudación en preventa de todos los tiempos y la película que más rápido alcanzó los 500 millones de dólares en Estados Unidos, entre muchos otros récords.

Spider-Man llega en un momento clave para Marvel

Este no puede verse como un logro individual. El cine de superhéroes no ha estado pasando por su mejor momento y, desde Endgame, los resultados en taquilla para Marvel no han sido los mejores.

El éxito de Spider-Man inyecta una dosis de energía en un momento crucial para la productora, especialmente ante el estreno de Avengers: Doomsday, una de las grandes apuestas del UCM y la que promete ser su evento cinematográfico más ambicioso.

Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Jacob Batalon forman parte de la película más taquillera de Estados Unidos. (Fotografía: Facebook / Spider-Man )

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, atribuye el asombroso éxito de taquilla de Spider-Man al amor que el público le tiene a Peter Parker y al carisma de Tom Holland, quien ahora es el actor más taquillero de todos los tiempos.

Por si fuera poco, Brand New Day contribuyó a que este verano se convirtiera en el más taquillero de la historia a nivel mundial, con una recaudación de 4.765 millones de dólares, superando el récord anterior de 2013. Otros éxitos de taquilla de este verano fueron La Odisea de Christopher Nolan , Toy Story 5 y El diablo viste de Prada 2 .