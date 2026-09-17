Y ahí está la clave. Zach Cregger realmente creó una película para los fans que lo han jugado. No hay un personaje complejo ni un supersoldado experto en armas, Austin Abrams es un joven que se metió en una situación horrible sin siquiera saberlo y reacciona como cualquiera lo haría: maldiciendo a todo el mundo y haciendo lo mejor que puede.

Una película hecha por un fan para más fans

Como una película hecha por un fan para otros fans, la cinta está repleta de innumerables elementos de la franquicia que te hacen sumergirte por completo en la historia. Y lo cierto es que, aun si esperabas una historia mucho más profunda, esta, tal cual está, hace que quitar los ojos de la pantalla sea casi imposible.

Tiene un ritmo acelerado, sin instantes aburridos o calmados: 90 minutos de gritos, maldiciones, zombis, monstruos, balas y mucha sangre. Para cuando llega el tercer acto, tenemos un desenlace que fácilmente podría pasarle a un jugador promedio que no encontró las municiones suficientes, no disparó al lugar correcto o no corrió lo suficientemente rápido.

La película recrea la experiencia de un jugador promedio: correr, disparar y sobrevivir con recursos limitados. (Fotografía: IMDb )

Al final, a pesar de que no logré conectar del todo con la película, logré ver el objetivo de la misma y lo aterricé a la plática que tuve con Cregger: “He jugado tantas veces Resident Evil y pienso: ¿Cómo me iría a mí, a Zach Cregger, si me lanzaran a ese mundo? Terrible”.

El regreso a la esencia de Resident Evil

Aquí no tenemos a una Milla Jovovich como Alice dando vueltas por los aires ni a un Carlos Oliveira, experto en armas, dispuesto a matar a lo que se ponga al frente. Es solo un Ryan que aceptó un envío sin saber de qué se trataba.

Y es que, si vamos a ponernos puristas, las películas anteriores alteraron por completo el trasfondo de la historia, cambiaron la misma en cada entrega y pasaron de la supervivencia a la acción exagerada. Con todo esto, es normal que el público prefiera una película en la que pueda identificar aquello que ha jugado.

Zach Cregger apuesta por recuperar la esencia de supervivencia de Resident Evil y alejarse de la acción exagerada de entregas anteriores. (Fotografía: IMDb )

Y quizá esa sea la razón por la que Resident Evil: Noche Cero funciona tan bien para quienes conocen el videojuego; no busca convertir a su protagonista en un héroe de acción, sino mostrar qué pasaría si una persona común tuviera que sobrevivir en ese mundo.

No vayas buscando una gran historia, pero sí con la certeza de que la tensión, el ritmo y esa sensación de estar jugando una partida en la que cualquier error puede costarte la vida porque eso es, probablemente, lo que Zach Cregger quería provocar desde el principio.