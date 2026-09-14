Las nominaciones de los Emmy revelaron algo que hasta ese entonces había ignorado: ‘Widow’s Bay’ merecía un lugar en mi lista de series por ver. Y es que, aunque siempre he tenido la firme convicción de que Apple TV+ tiene algunas de las mejores series actuales, también creo que, al ser una plataforma que no promueve sus creaciones de la misma forma que otras, estas pueden pasar desapercibidas para mí.
Ya vimos ‘Widow’s Bay’ y podemos decir que se merece uno, o varios, Emmy esta noche
‘Widow’s Bay’ no es de esas series que se guardan lo mejor para el final del capítulo. Desde el comienzo pone sobre la mesa lo que es: una serie de comedia, una muy buena, con momentos de tensión y un terror bien cimentado sobre leyendas, mitos y personajes que, incluso con el escepticismo de Tom, consiguen sacarte uno que otro susto.
Si no has visto la serie, no quiero hacer spoilers, pero sí darte cinco razones por las que no solo deberías verla, sino por las que debería coronarse esta noche en los Emmy como una de las grandes series de comedia.
‘Widow’s Bay’ y las cinco razones para arrasar con los Emmy (sin spoilers; bueno, no tantos)
1. Equilibrio entre horror y comedia
‘Widow’s Bay’ no es la serie más terrorífica de la historia, cierto, pero sí logra que el espectador se mantenga tenso en más de un momento. Sin embargo, la maravilla de la serie está en cómo puedes pasar de escenas en las que estás al borde del asiento a una risa genuina.
Katie Dippold, creadora de ‘Widow’s Bay’, ha mencionado que diseñó toda una narrativa al estilo de King y Lovecraft, que convive orgánicamente con un humor negro y situaciones absurdas.
Tom, por ejemplo, reacciona de una forma tan natural que te hace pensar que, si fueras tú quien está en esa situación, actuarías de la misma manera. ¿Fantasmas? No way.
2. Una atmósfera bien construida
La isla de Widow’s Bay es un personaje más en toda la historia. ¿Pintoresca? Sí, pero también llena de secretos y entes paranormales. La construcción del lugar es parte de la historia: densa, neblinosa y desgastada, con espacios como el Salty Whale o el Ayuntamiento, que lucen detenidos en el tiempo.
Es la forma exacta en la que imaginarías un pueblo costero que ha sobrevivido gracias a las personas que han vivido ahí —y vivirán— por generaciones.
3. Una carta de amor a las leyendas
‘Widow’s Bay’ se nutre de leyendas que forman parte de la historia de Estados Unidos: los juicios de las brujas de Salem, mitos de seres marinos que aterrorizaban a los navegantes, canibalismo, fantasmas que asesinaron brutalmente a alguien en la isla, el hombre del saco o rituales muy brujiles, como aquel capítulo de la fiesta de Patricia.
Todo este trasfondo construye esa atmósfera de misterios y locura que vas descubriendo capítulo a capítulo, preguntándote qué más esconde Widow’s Bay.
4. Los actores (léase en mayúsculas)
Desde Matthew Rhys en el papel del escéptico alcalde Tom Loftis, Katy O’Flynn como Patricia —a quien siempre que sale en pantalla quieres abrazar, y ni hablar de aquel capítulo sobre la fiesta perfecta—, hasta Stephen Root como el viejo que parece conocer más que nadie el pueblo, todo el elenco entrega actuaciones que hacen que ‘Widow’s Bay’ sea una serie que sí o sí te sumerge en su misteriosa neblina.
5. Hecha por una mujer que sabe de comedia
Perdón por sacar mi lado de “lo hizo una mujer”, pero Katie Dippold trabajó como guionista en ‘Parks and Recreation’, escribiendo algunos de sus personajes más emblemáticos. Mientras que en cine escribió todo el guion de ‘Armadas y Peligrosas’, creando una dupla divertida entre Sandra Bullock y Melissa McCarthy.
‘Widow’s Bay’ fue un spec script escrito hace años, que incluso le valió su lugar en ‘Parks and Recreation’. Hoy, aquel guion es una serie nominada a 19 Emmy, incluidas mejor serie de comedia, actor principal y múltiples nominaciones a su reparto.
Y también tiene el amor del público, como yo, que espero que arrase con la premiación, porque historias así de originales no tenemos muchas hoy en día.