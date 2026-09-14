Tom, por ejemplo, reacciona de una forma tan natural que te hace pensar que, si fueras tú quien está en esa situación, actuarías de la misma manera. ¿Fantasmas? No way.

2. Una atmósfera bien construida

Matthew Rhys interpreta a Tom Loftis, un alcalde escéptico que se enfrenta a los fenómenos paranormales de la isla. (Fotografía: IMDb )

La isla de Widow’s Bay es un personaje más en toda la historia. ¿Pintoresca? Sí, pero también llena de secretos y entes paranormales. La construcción del lugar es parte de la historia: densa, neblinosa y desgastada, con espacios como el Salty Whale o el Ayuntamiento, que lucen detenidos en el tiempo.

Es la forma exacta en la que imaginarías un pueblo costero que ha sobrevivido gracias a las personas que han vivido ahí —y vivirán— por generaciones.

3. Una carta de amor a las leyendas

‘Widow’s Bay’ se nutre de leyendas que forman parte de la historia de Estados Unidos: los juicios de las brujas de Salem, mitos de seres marinos que aterrorizaban a los navegantes, canibalismo, fantasmas que asesinaron brutalmente a alguien en la isla, el hombre del saco o rituales muy brujiles, como aquel capítulo de la fiesta de Patricia.

Todo este trasfondo construye esa atmósfera de misterios y locura que vas descubriendo capítulo a capítulo, preguntándote qué más esconde Widow’s Bay.

4. Los actores (léase en mayúsculas)

Un elenco de lujo (Fotografía: IMDb )

Desde Matthew Rhys en el papel del escéptico alcalde Tom Loftis, Katy O’Flynn como Patricia —a quien siempre que sale en pantalla quieres abrazar, y ni hablar de aquel capítulo sobre la fiesta perfecta—, hasta Stephen Root como el viejo que parece conocer más que nadie el pueblo, todo el elenco entrega actuaciones que hacen que ‘Widow’s Bay’ sea una serie que sí o sí te sumerge en su misteriosa neblina.

5. Hecha por una mujer que sabe de comedia

Perdón por sacar mi lado de “lo hizo una mujer”, pero Katie Dippold trabajó como guionista en ‘Parks and Recreation’, escribiendo algunos de sus personajes más emblemáticos. Mientras que en cine escribió todo el guion de ‘Armadas y Peligrosas’, creando una dupla divertida entre Sandra Bullock y Melissa McCarthy.

‘Widow’s Bay’ fue un spec script escrito hace años, que incluso le valió su lugar en ‘Parks and Recreation’. Hoy, aquel guion es una serie nominada a 19 Emmy, incluidas mejor serie de comedia, actor principal y múltiples nominaciones a su reparto.

Y también tiene el amor del público, como yo, que espero que arrase con la premiación, porque historias así de originales no tenemos muchas hoy en día.