Mariska Hargitay será la anfitriona

Mariska Hargitay será la anfitriona de la 78ª edición de los Primetime Emmy Awards. (Fotografía: Kevin Winter/Getty Images)

Uno de los grandes atractivos de esta edición será Mariska Hargitay, conocida mundialmente por interpretar a Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales. La actriz, directora y productora será la encargada de conducir por primera vez la ceremonia principal de los Emmys, además, su participación llega en un año particularmente importante para NBC, que celebra su centenario.

Hargitay también llega a esta edición con un Emmy muy reciente en casa: su documental My Mom Jayne obtuvo dos premios en los Creative Arts Emmys de este año; así que, además de conducir la noche, tiene sus propias razones para celebrar.

The Pitt llega como la serie más nominada

The Pitt encabeza las nominaciones de los Emmys 2026 con 25 menciones. (Fotografía: IMDb )

Si hubiera que elegir una producción que llega con una ventaja considerable a la gran noche, esa sería The Pitt. La serie de HBO Max consiguió 25 nominaciones, convirtiéndose en la producción con más menciones de esta edición. Muy cerca aparece Hacks, que obtuvo 24 nominaciones por su quinta y última temporada, mientras que Widow’s Bay consiguió 19 y Pluribus 18.

El caso de Hacks es especialmente interesante, pues sus 24 nominaciones representan un récord para una comedia en un solo año. En otras palabras, la competencia no solo está entre actores, también está en juego cuál de estas producciones terminará siendo recordada como una de las grandes protagonistas de los Emmys 2026.

Las series y nombres que hay que tener en el radar

Entre las producciones que llegan con mayor presencia están The Pitt, Hacks, Widow’s Bay, Pluribus y la segunda temporada de Beef, que consiguió 16 nominaciones.

También hay nombres que hacen que varias categorías sean particularmente interesantes. Entre los nominados de este año aparecen Steve Carell, Jamie Lee Curtis, Harrison Ford, Lisa Kudrow, Gary Oldman y Michelle Pfeiffer, además de intérpretes que reciben por primera vez el reconocimiento de la Academia de Televisión.

Y hay una razón para poner especial atención a las categorías de actuación; algunos de los favoritos ya tienen una larga historia con los Emmys, mientras que otros podrían convertir esta ceremonia en el momento que marque el inicio de una nueva etapa en sus carreras.

Bad Bunny ya tiene su primer Emmy

Aunque la ceremonia principal todavía no ocurre, uno de los momentos más comentados de esta edición ya sucedió. Bad Bunny ganó su primer Emmy gracias al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que obtuvo siete premios en los Creative Arts Emmys. El reconocimiento incluyó categorías como dirección, coreografía, edición técnica, iluminación, sonido y música.

El espectáculo se convirtió así en uno de los grandes ganadores de la primera parte de los Emmys y sumó un nuevo capítulo a la trayectoria del cantante puertorriqueño, quien continúa ampliando su presencia más allá de la música. Pero no fue el único nombre de la música que celebró: Sabrina Carpenter también consiguió su primer Emmy por The Muppet Show, ganador en la categoría de especial de variedades pregrabado.

Los Creative Arts Emmys también dejaron grandes historias

Bad Bunny consiguió su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. (Fotografía: Amy Sussman/Getty Images)

Aunque suelen recibir menos atención que la ceremonia principal, los Creative Arts Emmys son fundamentales para entender todo lo que ocurre detrás de nuestras series y programas favoritos.

Este año, Widow’s Bay fue una de las grandes protagonistas con ocho premios, mientras que el especial del Super Bowl de Bad Bunny consiguió siete y The Traitors obtuvo seis, incluido el reconocimiento para Alan Cumming como conductor de un programa de reality o competencia.

También hubo espacio para momentos especialmente emotivos. Rob Reiner recibió de manera póstuma el Emmy como actor invitado en una serie de comedia por The Bear y su victoria marcó además su regreso a la lista de ganadores de actuación después de décadas.

Y sí, Julie Andrews volvió a ganar; la actriz recibió nuevamente el Emmy por su trabajo de voz como Lady Whistledown en Bridgerton, convirtiéndose en su segunda victoria consecutiva en esta categoría.

¿Qué reconocen exactamente los Emmys?

Aunque solemos pensar en los Emmys como los premios a las mejores series, la realidad es mucho más amplia. Los Emmy Awards reconocen prácticamente todos los aspectos de la producción televisiva: actuación, guion, dirección, casting, fotografía, vestuario, maquillaje, edición, efectos visuales, sonido y muchas otras áreas que hacen posible una producción.

Por eso existen diferentes ceremonias y categorías. Los Primetime Emmys concentran las categorías más populares y de mayor exposición, mientras que los Creative Arts Emmys reconocen una enorme cantidad de disciplinas que ocurren detrás de la pantalla.

También existen categorías especiales que funcionan de manera distinta. En los premios jurados, por ejemplo, no necesariamente hay una lista tradicional de nominados: los trabajos son evaluados directamente por paneles especializados de profesionales de cada área.

¿Qué está en juego esta vez?

Fotografía: IMDb

Más allá de quién levante cada estatuilla, los Emmys 2026 representan una fotografía de hacia dónde se dirige la televisión.

Hay producciones consolidadas que buscan cerrar ciclos por todo lo alto, nuevas series que intentan convertirse en las favoritas de la audiencia y actores que podrían conseguir por primera vez uno de los reconocimientos más importantes de la industria, y, como sucede cada año, también están las sorpresas. Porque si algo han demostrado los Emmys es que tener una larga lista de nominaciones no garantiza salir de la ceremonia con una estatuilla en la mano.

La cita definitiva será el 14 de septiembre, cuando Hollywood vuelva a reunirse para descubrir cuáles fueron las mejores historias que vimos en televisión durante el último año.