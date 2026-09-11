Primetime explora esa delgada línea entre lo que es justicia real y lo que es puramente entretenimiento, llevando a la pantalla grande las consecuencias éticas del programa, especialmente aquel caso en el que uno de los objetivos reales de la investigación terminó quitándose la vida cuando las cámaras del programa y la policía llegaron al lugar.

Cabe resaltar que esta no es una biografía autorizada por el propio Hansen. El periodista ha salido públicamente a criticar la película, calificando la historia como una “fantasía de Hollywood”. Incluso compró espacios publicitarios en cines de Estados Unidos donde se proyectará la película para promocionar su plataforma de periodismo real y dar su versión de toda la historia.

Volviendo a las primeras reacciones de la crítica, durante el Festival de Cine de Venecia, la película recibió una ovación de siete minutos y, si bien en varias ocasiones he mencionado que no debemos dejarnos llevar por las ovaciones de pie (recordemos Emilia Pérez), los expertos ya han empezado a decir lo que piensan de Primetime.

Estas han sido altamente positivas, con comentarios especialmente dirigidos a la actuación de Robert Pattinson, que ha sido calificada como magnética y perturbadora. La dirección de Lance Oppenheim también ha recibido elogios, mientras que la película ha sido descrita como un drama con elementos de thriller psicológico.

Fotografía: A24

Y como también ya he mencionado, una cosa es la crítica y otra el público. Si bien puedo estar segura de que la reputación de Robert Pattinson atraerá a muchos a los cines, será hasta después de su estreno cuando podamos decir si, genuinamente, su actuación puede considerarse como la mejor de su carrera.

La distribuidora definirá la fecha de estreno una vez que termine su paso por los festivales. En Estados Unidos, la película tiene una fecha estimada de estreno para el 25 de septiembre; sin embargo, para México aún no hay una fecha definida y podría llegar hasta finales de año.